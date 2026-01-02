Tümü Webekno
Acı Hatırlatma: iPhone 18, 2026'da Tanıtılmayacak!

Daha önce çıkan söylentilere göre Apple'ın iPhone lansmanlarını böleceği konuşuluyordu. Son söylentilerle birlikte bu durum artık netleşti diyebiliriz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bundan aylar önce çıkan güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, yıllardır sürdürdüğü iPhone lansman geleneğini 2026 itibarıyla kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Son gelen söylentiler da artık doğrulanan gelişmeye göre 2026 yılında standart bir iPhone 18 modeli piyasaya sürülmeyecek.

2025’te büyük başarı yakalayan iPhone 17, Apple’ın ana modeli olarak 18 aydan fazla süreyle satışta kalacak. Eğer iddialar doğru çıkarsa bu durum Apple’ın tarihinde bir ilk olacak. Yani şirket ilk kez bir takvim yılı boyunca yeni nesil “standart” iPhone tanıtmamış olacak.

iPhone lansmanları ikiye bölünecek

2

Apple, bugüne kadar standart iPhone modellerini her yıl Eylül ayında Pro modeller ile aynı anda tanıtıyordu ancak yeni stratejiyle bu düzen bozuluyor. Artık üst segment iPhone’lar sonbaharda, daha uygun fiyatlı ve standart modeller ise bir sonraki yılın ilkbaharında tanıtılacak.

Bu plana göre Apple, 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone’u tanıtacak. Standart iPhone 18 ise 2027 baharında, iPhone 18e ve iPhone Air 2 ile birlikte görücüye çıkacak.

Apple neden böyle bir değişiklik yaptı?

3

Apple’ın ürün yelpazesi her geçen yıl genişliyor. iPhone 16e, iPhone Air, katlanabilir iPhone söylentileri ve hâlâ satışta olan eski modeller derken, 2026 sonunda Apple mağazalarında en az sekiz farklı iPhone modeli bulunması bekleniyor. Lansmanların zamana yayılması, hem modellerin birbirini gölgede bırakmasını önleyecek hem de satışların yıl geneline dengeli şekilde yayılmasını sağlayacak.

Ayrıca tedarik zinciri uzmanlarına göre bu strateji üretim yükünü azaltacak, parça tedarikini kolaylaştıracak ve Apple’ın gelirlerini tek bir döneme sıkıştırmak yerine yıl içine yaymasına yardımcı olacak.

Apple iPhone

