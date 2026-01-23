iPhone 18 Pro'yu Android Telefonlara Benzetecek Daha Küçük Dinamik Adanın Boyutları Sızdırıldı!

iPhone 18 Pro'nun Dinamik Ada bölümünün küçüleceği konuşuluyordu. Şimdi ise yeni Dinamik Ada'nın boyutları sızdırıldı.

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de yepyeni iPhone modellerini bizlerle buluşturacak. Eylül ayında tanıtılmasını beklediğimiz iPhone 18 cihazlarının büyük değişikliklerle gelmesini bekliyoruz. Bunlardan biri de Face ID kamerasının ekran altına taşınacak olmasıyla cihazın “Dinamik Adası”nın küçülmesi olacak.

Böylece iPhone 18 Pro modellerinde daha Android benzeri, daha küçük bir Dinamik Ada göreceğiz. Şimdi ise bu konuda yeni bilgiler geldi. iPhone 18 Pro modellerinin Dinamik Adası’nın boyutları ortaya çıktı.

Dinamik Ada %35 daha küçük olacak

Telefonlar hakkında güvenilir bilgiler paylaşmasıyla bilinen sızıntı kaynağı Ice Universe, iPhone 18 Pro modellerinin Dinamik Ada boyutlarını paylaştı. Sızıntıya göre gerçekten ciddi bir anlamda küçülme göreceğiz. Dinamik Ada, yeni modellerde 13,49 mm genişliğinde olacak. Karşılaştırma yapacak olursak iPhone 17 Pro’da 20,76 mm genişliğindeler.

Yani anlayacağınız Face ID kamerasının ekranın altına getirilmesiyle** %35’lik bir düşüşe denk gelen 7 mm’lik bir azalma** göreceğiz. Böylece cihazın ön tarafında Android telefonları andıran daha küçük bir Dinamik Ada yer alacak. Ekranda LTPO+ OLED ekran kullanılacağını da belirtmeden geçmemek gerek.