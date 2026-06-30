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iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin Ekran Detayları Sızdırıldı: Neler Değişecek?

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iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerinin ekran detayları sızdırıldı.

iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin Ekran Detayları Sızdırıldı: Neler Değişecek?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, her sene olduğu gibi bu yılın kalanı ve önümüzdeki yılın başında yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturacak. Dün ortaya çıkan iddialarda iPhone 18e modelinin ekran detaylarını görmüştük. Şimdi ise buna ek olarak iPhone Air 2 ve standart iPhone 18 modelleri hakkında bilgiler geldi.

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Güvenilir bir kaynak olan Çin merkezli Digital Chat Station’dan gelen yeni sızıntı, iPhone Air ve iPhone 18 modellerinin ekran detaylarını içeriyor. Gelin neler sunacaklarına bakalım.

İçerikten Görseller

iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin Ekran Detayları Sızdırıldı: Neler Değişecek?
ihp

iPhone 18 ve iPhone Air 2’nin ekranı nasıl olacak?

ihp

  • iPhone 18 - 6,3 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, LTPO OLED
  • iPhone Air 2 - 6,55 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, LTPO OLED

iPhone Air 2 modelinde 6,55 inçlik 120 Hz ekran, düz iPhone 18’de ise 6,3 inçlik 120 Hz ekran göreceğiz. Apple, iPhone 17 ile 60 Hz’i bırakıp nihayet standart modelde de 120 Hz’e geçmişti. Yeni nesilde bu devam edecek. Farklara bakacak olrusak iPhone Air 2’nin paneli 0,05 inç daha büyük olacak. iPhone 18 ise öncekiyle aynı ekranla gelecek.

Apple, bu yılki iPhone lansmanlarında önceki yıllardan çok daha farklı bir yaklaşım sergileyecek. Eylüldeki etkinlikte sadece Pro modellerin ve yeni katlanabilir telefonların geldiğini göreceğiz. Düz iPhone 18 ve iPhone Air 2 gibi telefonlar ise 2027’nin başında gerçekleştirilecek bir lansmanla tanıtılacak.

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