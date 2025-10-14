iPhone 18 Pro ile Geleceği Söylenen 6 Yeni Özellik

iPhone 18 ailesinin tanıtılmasına uzun bir süre var. Peki en güçlü iPhone olacak iPhone 18 Pro modelleri hangi özelliklerle gelecek? İşte telefonlarda beklediğimiz 6 yenilik.

Apple, iPhone 17 modellerini eylül ayında tanıtmıştı. Şimdi ise gözler, önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 18 serisine çevrildi. Peki iPhone 18 ailesinin en güçlü telefonu olacak iPhone 18 Pro ne gibi özelliklerle gelecek?

Bu içeriğimizde iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde yer alması beklenen 6 yeni özelliğe bakacağız. Tabii ki bunların hepsinin şimdilik bir iddia olduğunu unutmamak gerek. Ancak güvenilir kaynaklardan gelmeleri, gerçek çıkma ihtimallerini artırıyor. Gelin iPhone 18 Pro’da göreceğimiz 6 yeni özelliğe bakalım.

iPhone 18 Pro’da yer alacak 6 yeni özellik

Daha küçük Dinamik Ada

Apple’ın iPhone’lardaki Dinamik Ada’nın tasarımında değişikliğe gideceği aslında birkaç yıldır konuşuluyordu. Son söylentiler, iPhone 18 Pro’da bunun gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor. Artık telefonlarda çok daha küçük bir Dinamik Ada görmeye başlayacağız. Ancak daha önce söylendiği gibi Face ID ekran altına geçmeyecek. Küçük bir Dinamik Ada, tamamen ekrandan oluşan bir telefon deneyimi yaşatarak daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunacak.

Şeffaf MagSafe bölgesi

iPhone 18 Pro modellerinin genel anlamda iPhone 17 Pro’nun tasarımına benzeyeceğini belirtelim. Arkada soldan sağa ulaşan kamera kısmı bu modelde de olacak. Üçgen kamera kurulumu da göreceğiz. Ancak küçük ama önemli bir fark olacak. Sızıntılara göre arkadaki Seramik kaplama olan MagSafe bölgesi, biraz daha şeffaf bir tasarımla gelecek. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Biraz daha bilgi geldiğinde detaylarını öğreneceğiz.

Değişken diyafram açıklığı

Her iki iPhone 18 Pro modelindeki 48 MP’lik kamerada değişken diyafram açıklığı göreceğiz. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, kameranın lenslerinden geçen ve sensöre ulaşan ışığın miktarını kontrol edebilecek. Böylece farklı koşullarda en uygun çekimler gerçekleştirilebilecek, alan derinliği konusunda daha fazla kontrol sağlanacak. iPhone 17 Pro kamerasında böyle bir özellik yok.

2nm sürecinden geçen A20 Pro işlemci

Her sene olduğu gibi iPhone 18 Pro modelleri de Apple’ın şimdiye kadarki en gelişmiş mobil işlemcisinden güç alacak. TSMC’nin üretceği bu işlemcinin A20 Pro ismini almasını ve** 2 nm** üretim sürecinden geçmesini bekliyoruz. Performans ve verimlilikte önemli iyileştirmeler olması da muhtemel.

Yeniden tasarlanmış Kamera Denetimi tuşu

Apple, iPhone 16’dan beri hızlı kamera erişimi ve kamera özellikleri kullanımı için “Kamera Denetimi” isimli bir tuşu cihazlara eklemişti. iPhone 18 Pro’da bu tuş iyileştirilecek. Kaydırmadan ziyade daha baskıya duyarlı kontroller içeren bir Kamera Denetimi tuşu göreceğiz.

C2 modem

Apple, kendi modemi C1’i iPhone 16e ile resmen kullanıma sunmuştu. Güvenilir kaynaklara göre 2’inci.nesil C2 modemi göreceğiz. mmWave desteğiyle gelmesi beklenen C2 modem, genel anlamda çok daha hızlı ve güçlü olarak gelecek ve iPhone 18 Pro’nun üst düzey bağlantı performansı sunmasını sağlayacak.

iPhone 18 Pro modellerinde yer alması muhtemel bazı özelliklere birlikte göz attık. Telefonlar, Eylül 2026’da gelecek. Yani daha uzun bir süre var. Zamanla haklarında daha çok bilginin geleceğini söyleyebiliriz. Şimdilik sızıntılar, tasarımdan ziyade teknik tarafta önemli iyileştirmeler sunacağını gösteriyor.