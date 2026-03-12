iPhone 18 Pro'da Beklenen En Büyük Tasarım Değişikliğinin Ertelendiği İddia Edildi

Normalde iPhone 18 Pro'da Face ID'nin kamera altına taşınması ve Dinamik Ada'nın küçülmesi bekleniyordu. Yeni bir sızıntı, bunun doğru olmayabileceğini gösterdi.

Apple’ın bu yılın eylül ayında tanıtacağı iPhone 18 Pro modelleri hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Bunlardan belki de en çok dikkat çekeni ekran kısmındaki değişikilklerdi. Öyle ki Face ID’nin ekran altına taşınmasıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde “Dinamik Ada”nın daha küçük bir tasarım kazanacağı ve telefonların daha Android benzeri bir görünümle geleceği söyleniyordu.

Ancak bu konuda sürpriz bir gelişme yaşandı. Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station tarafından yapılan son paylaşım, Apple’ın yeni amiral gemisi telefonlarının tasarımını ve kasalarını koruyabileceğini ortaya koydu.

Küçük Dinamik Ada iPhone 19’a kalabilir, iPhone 18 Pro aynı tasarımla gelebilir

Digital Chat Station’ın tedarik zinciri kaynaklarından edindiği bilgilere göre iPhone 18 Pro modelleri, iPhone 17 Pro’ya göre büyük oranda benzer tasarımla gelecek. Face ID’yi ekran altına taşıma ve bu şekilde Dinamik Ada’yı daha küçük hâle getirme planlarının ertelenmiş olabileceği aktarılmış.

Bu da küçük Dinamik Ada’lı tasarımın iPhone 19 modellerine kalmış olabileceği anlamına geliyor. Digital Chat Station’a göre telefonlardaki en büyük değişiklikler tasarım yerine A20 Pro yeni işlemci, 5000 mAh’i aşan batarya, kameralarda iyileştirmeler gibi teknik konularda olacak. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını zamanla göreceğiz.