iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile İlgili En Büyük 2 Şikâyeti Düzeltecek

Ortaya çıkan yeni detaylara göre Apple, iPhone 18 Pro ile iPhone 17 Pro'da en çok eleştirilen 2 noktayı baştan aşağı değiştirecek.

Apple, iPhone 17 serisi daha yeni çıkmış olsa da iPhone 18 serisi için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Sızan bilgilere bakılırsa şirket, kullanıcıların uzun süredir dile getirdiği iki önemli talebi yeni iPhone 18 Pro ile karşılayacak.

Arka tasarımdaki “iki ton” tartışması bitiyor

iPhone 17 Pro’nun arka yüzeyindeki iki renk tonu, yani farklı görünen cam bölme ve alüminyum yüzey birçok kullanıcıyı rahatsız etmişti. Bazıları bu tasarımı özgün bulsa da büyük bir kitle tarafından “uyumsuz” olarak eleştirilmişti.

Sızıntılarıyla bilinen Instant Digital, Apple’ın bu konuda harekete geçtiğini söylüyor. Yeni iPhone 18 Pro’daki arka cam tasarımı, cam ile alüminyum panel arasındaki renk farkını büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Yani cihaz çok daha bütün ve pürüzsüz görünecek.

Daha önce Digital Chat Station da benzer bir tasarım revizyonundan söz etmişti. Apple'ın iki malzeme arasındaki renk uyumunu ne kadar mükemmel yakalayacağı belirsiz olsa da değişikliğin doğru yönde olduğu kesin.

Daha kalın, daha ağır ama… Çok daha iyi bir pil

Yeni sızıntılara göre iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro Max’ten daha kalın ve daha ağır olacak. Aynı durumun muhtemelen Pro modeline de yansıyacağı düşünülüyor. Bu kararın sebebi ise daha büyük pil ve daha uzun kullanım süresi olacak.

Apple’ın bu yıl Pro modellerini kalınlaştırarak pil ömrünü artırması kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmış ve satışlara da yansımıştı. Görünen o ki şirket, “ince telefon” ısrarını bir kenara bırakıp kullanıcıların istediği şeyin peşinden gitmeye devam edecek.

Keza ultra ince iPhone Air’in düşük satışları da bu değişimin nedenini açıkça gösteriyor. Çoğu kullanıcı için performans ve pil, incelikten daha önemli durumda.

Peki siz iPhone 18 serisinden ne gibi yenilikler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.