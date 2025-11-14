Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile İlgili En Büyük 2 Şikâyeti Düzeltecek

Ortaya çıkan yeni detaylara göre Apple, iPhone 18 Pro ile iPhone 17 Pro'da en çok eleştirilen 2 noktayı baştan aşağı değiştirecek.

iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile İlgili En Büyük 2 Şikâyeti Düzeltecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iPhone 17 serisi daha yeni çıkmış olsa da iPhone 18 serisi için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Sızan bilgilere bakılırsa şirket, kullanıcıların uzun süredir dile getirdiği iki önemli talebi yeni iPhone 18 Pro ile karşılayacak.

Arka tasarımdaki “iki ton” tartışması bitiyor

2

iPhone 17 Pro’nun arka yüzeyindeki iki renk tonu, yani farklı görünen cam bölme ve alüminyum yüzey birçok kullanıcıyı rahatsız etmişti. Bazıları bu tasarımı özgün bulsa da büyük bir kitle tarafından “uyumsuz” olarak eleştirilmişti.

Sızıntılarıyla bilinen Instant Digital, Apple’ın bu konuda harekete geçtiğini söylüyor. Yeni iPhone 18 Pro’daki arka cam tasarımı, cam ile alüminyum panel arasındaki renk farkını büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Yani cihaz çok daha bütün ve pürüzsüz görünecek.

Daha önce Digital Chat Station da benzer bir tasarım revizyonundan söz etmişti. Apple'ın iki malzeme arasındaki renk uyumunu ne kadar mükemmel yakalayacağı belirsiz olsa da değişikliğin doğru yönde olduğu kesin.

Daha kalın, daha ağır ama… Çok daha iyi bir pil

3

Yeni sızıntılara göre iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro Max’ten daha kalın ve daha ağır olacak. Aynı durumun muhtemelen Pro modeline de yansıyacağı düşünülüyor. Bu kararın sebebi ise daha büyük pil ve daha uzun kullanım süresi olacak.

Apple’ın bu yıl Pro modellerini kalınlaştırarak pil ömrünü artırması kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmış ve satışlara da yansımıştı. Görünen o ki şirket, “ince telefon” ısrarını bir kenara bırakıp kullanıcıların istediği şeyin peşinden gitmeye devam edecek.

Keza ultra ince iPhone Air’in düşük satışları da bu değişimin nedenini açıkça gösteriyor. Çoğu kullanıcı için performans ve pil, incelikten daha önemli durumda.

iPhone 18 Hakkında Yeni İddia: RAM Kapasitesi Android Telefonları da Geçecek! iPhone 18 Hakkında Yeni İddia: RAM Kapasitesi Android Telefonları da Geçecek!
iPhone'lara Zam Kapıda: TSMC, İşlemci Üretimine Zam Yapacağını Duyurdu! iPhone'lara Zam Kapıda: TSMC, İşlemci Üretimine Zam Yapacağını Duyurdu!

Peki siz iPhone 18 serisinden ne gibi yenilikler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim