iPhone 18 Pro Yarı Şeffaf Bir Tasarımla Gelecek (Nothing'den İlham Alınmış Gibi)

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 18 serisindeki Pro modellerin alışılmışın dışında yarı şeffaf bir tasarımla geleceği ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

iPhone 17 serisi daha henüz raflarda yerini almamışken teknoloji kulislerinde iPhone 18 Pro hakkında heyecan verici sızıntılar ortaya çıktı. Çinli ünlü teknoloji muhbiri Digital Chat Station’a göre Apple, yeni modelinde tasarımı büyük ölçüde koruyacak olsa da arka panelde radikal bir yenilik düşünüyor. Söylenenlere göre Apple, bugüne kadar alıştığımız sade ve opak çizgisinden uzaklaşarak yarı şeffaf bir tasarıma geçmeye hazırlanıyor.

Sızıntıya göre iPhone 18 Pro ve Pro Max, iPhone 17 Pro serisinde gördüğümüz kare kamera ünitesini üç lensle birlikte koruyacak ancak şeffaf arka kısım, kullanıcıların cihazın iç donanımına kısmen göz atabilmesini sağlayacak. Apple’ın, Nothing markasının tamamen şeffaf tasarımına kıyasla daha zarif ve minimal bir yaklaşım benimsediği öne sürülüyor.

Performans ve soğutma sisteminde de yenilik var

iPhone 18 Pro

Tasarımın yanı sıra performans tarafında da önemli gelişmeler bekleniyor. İddialara göre cihazda paslanmaz çelikten üretilmiş özel bir buhar odası sistemi kullanılacak. Bu teknoloji, yoğun oyun oynarken veya uzun süreli video kaydında cihazın daha serin kalmasına yardımcı olacak.

Ekran boyutlarının ise iPhone 17 Pro ile aynı kalacağı, yani 6.3 ve 6.9 inç seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Donanım detayları henüz açıklığa kavuşmasa da her yeni iPhone’da olduğu gibi işlemci ve kamera tarafında da yıllık güncellemelerin sürmesi bekleniyor. Eğer şeffaf tasarım gerçekten hayata geçirilirse iPhone 18 Pro, Apple’ın en dikkat çekici modellerinden biri olabilir.

