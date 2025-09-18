Tümü Webekno
iPhone 18 Serisinden Yeni Bilgiler Geldi

Tayvanlı kaynaklar, Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 18 ailesi ile ilgili açıklamalar yaptılar. iPhone 18 Fold'u da kapsayan açıklamalar, Apple'ın gelecek yıl gündemden düşmeyeceğini ortaya koyuyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül'de düzenlediği Awe dropping etkinliğinde iPhone 17 serisi telefonlarını duyurdu. Şirket, bu hamleyle 2025 yılı takvimini iPhone'lar için kapatmış oldu. Hâl böyle olunca gözler, şirketin gelecek yıl piyasaya süreceği akıllı telefonlara döndü.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tayvanlı haber kaynağı Commercial Times, Apple'ın gelecek yıl için geçerli olacak planlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre iPhone 18 ailesi ile Apple için yepyeni bir dönem başlayacak. Çünkü şirket, A20 olarak isimlendirilecek bu işlemcilerinde TSMC'nin yepyeni 2 nm üretim mimarisini kullanmaya başlayacak.

Qualcomm ile girilen modem rekabeti yeni bir boyut kazanacak!

2026 model iPhone'lardaki tek önemli yenilik, 2 nm üretim süreci üzerine inşa edilen A20 işlemci olmayacak. Apple, gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone'lar için yepyeni bir modem üzerinde çalışıyor. Bu modem, büyük olasılıkla "C2" olarak isimlendirilecek ve en hızlı mobil veri standartlarına destek verecek. Böylelikle Apple, Qualcomm ile girdiği modem rekabetini yeni bir boyuta taşımış olacak.

iPhone Air vs Samsung Galaxy S25 Edge Karşılaştırma: Hangi İnce Telefon Daha İyi? iPhone Air vs Samsung Galaxy S25 Edge Karşılaştırma: Hangi İnce Telefon Daha İyi?

Apple'ın gelecek yıl planları arasında katlanabilir ekranlı telefon da var. iPhone 18 Fold olarak isimlendirilmesi muhtemel bu telefon, büyük olasılıkla bu haberimizde bahsettiğimiz üst düzey özelliklere ev sahipliği yapacak. Ancak standart iPhone 18'de böyle bir durum yaşanmayabilir. Sektör kaynakları, C2 modemin iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Fold'a özel olacağını düşünüyorlar.

