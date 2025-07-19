Apple’ın yeni nesil iPhone modeliyle ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. İnce tasarımıyla öne çıkması beklenen iPhone 17 Air’in batarya kapasitesi ise tartışma konusu haline geldi. Modelin pil performansının önceki iPhone’lara göre daha düşük olabileceği konuşuluyor. Apple’ın bu durumu yazılımsal iyileştirmeler ve ek aksesuarlarla dengelemeyi planladığı iddia ediliyor.

Apple'ın ince yapısıyla dikkat çekmesi beklenen iPhone 17 Air modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Söylentilere göre bu model, 3.000 mAh’nin altında bir batarya kapasitesine sahip olacak. iOS 26 ile gelecek yeni güç tasarrufu modu sayesinde ise kullanıcıların tam gün kullanım deneyimi yaşayabileceği konuşuluyor.

iPhone 17 Air’in yaklaşık 2.800 mAh’lik bir batarya ile geleceği konuşuluyor. Bu da son yıllarda Apple’ın pek tercih etmediği, oldukça düşük sayılabilecek bir kapasite aslında.

Apple, batarya sorununu güç modu ve kılıfla dengelemeye çalışacak

Yine de iOS 26 ile gelecek Uyarlanabilir Güç Modu sayesinde iPhone 17 Air’in tam gün kullanılabileceği söyleniyor. Tabii bu her kullanıcı için geçerli değil. Apple’ın yaptığı testlere göre, kullanıcıların yaklaşık yüzde 60 ila 70’i telefonu gün içinde şarj etmeden kullanabilecek. Yani geri kalanlar için gün ortasında şarj arayışı devam edecek gibi görünüyor.

Cihazın ince yapısı nedeniyle bataryaya ayrılan alanın sınırlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Apple’ın iPhone 17 Air modeli için opsiyonel bir batarya kılıfı satışa sunmayı planladığı aktarılıyor. Daha önce iPhone 11 serisinde sunulan batarya kılıfları, bu yeni modelle birlikte yeniden gündeme gelebilir.

Tüm bu detaylara bakınca iPhone 17 Air’in batarya konusunda biraz zayıf kalabileceği söylenebilir. Apple ise bu durumu yeni güç tasarrufu modu ve ekstra aksesuarlarla dengelemeye çalışacak gibi görünüyor.