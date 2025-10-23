Tüm Zamanların En Çok Satan iPhone'u, iPhone 6'nın Bugün Kulağa Şaka gibi Gelen Özellikleri

Apple'ın efsanevi modeli iPhone 6, çıktığı yıl satış rekorları kırarak tarihin en çok satan iPhone modeli ünvanını kazandı. Milyonlarca kullanıcı tarafından sevildi. Ancak teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki iPhone 6'nın o dönem "vay be" dedirten özellikleri, bugün giriş seviyesi telefonların bile gerisinde kalıyor. Gelin o efsaneyi ve günümüzde neden "şaka gibi" geldiğini birlikte hatırlayalım.

Yıl 2014. Apple, tasarımını baştan aşağı değiştirdiği, ekranını büyüttüğü yeni amiral gemisi iPhone 6'yı tanıttı. Telefon, kelimenin tam anlamıyla bir çılgınlık yarattı. İnsanlar mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu ve iPhone 6 ile "büyük ekranlı" iPhone dünyasına (ve tabii ki Plus modeliyle daha da büyüğüne) adım attı. Bu model, Apple'ın satış rekorlarını altüst etti ve bugüne kadar en çok satan iPhone modeli olarak tarihe geçti.

Aradan yıllar geçti. Bugün kullandığımız telefonlar katlanabilir ekranlara, 200 MP kameralara ve yapay zekâ destekli işlemcilere sahip. Peki o efsanevi iPhone 6'nın özellikleri günümüz standartlarına göre ne durumda? Söyleyelim: Komik. Gelin, o dönemin yıldızının bugünün dünyasında nasıl göründüğüne eğlenceli bir yolculuk yapalım.

8 MP kamera yeter miydi?

Bugün 50 MP, 108 MP, hatta 200 MP çözünürlükleri konuşuyoruz. Yazılımsal iyileştirmeler, gece modları, portre modları... iPhone 6'da ise bizi 8 megapiksellik tek bir arka kamera karşılıyordu. Evet, yanlış duymadınız: 8 MP. O dönemde "Focus Pixels" adı verilen teknolojiyle gayet iyi işler çıkarsa da bugünün standartlarında detaylar kayboluyor, düşük ışıkta gürültü tavan yapıyordu.

Ön kamera ise çok daha "mütevazıydı". Sadece 1.2 megapiksel. Bugün 32 MP, 50 MP ön kameralarla "selfie" çekerken, iPhone 6 kullanıcıları 1.2 MP ile idare etmek zorundaydı. FaceTime görüşmeleri için yeterliydi belki ama Instagram'a "akşam" pozu atmak pek mümkün değildi. Video tarafında ise 4K'dan bahsetmek zaten hayaldi; 1080p 60fps video kaydı o günün standart olarak kabul ediliyordu.

Sadece 1 GB RAM

Şu an bu haberi okuduğunuz telefonun muhtemelen 8 GB, 12 GB, belki de 16 GB RAM'i var. Peki, tarihin en çok satan iPhone'unda ne kadar vardı? Sıkı durun: 1 GB. Apple'ın A8 çipi ve optimize edilmiş iOS'u (iOS 8) sayesinde telefon akıcı çalışıyordu, orası ayrı. Ama aynı anda 3-4 uygulamayı açtığınızda Safari'de sekmeler arasında gezerken sayfanın yeniden yüklenmesi kaçınılmazdı.

Depolama tarafı da ayrı bir hikâye. Bugün 128 GB'ı "başlangıç" sayarken, iPhone 6'nın başlangıç modeli 16 GB idi. Evet, 16! Birkaç uygulama, biraz fotoğraf ve video çektikten sonra o "Saklama Alanı Dolu" uyarısını görmemek imkânsızdı. 64 GB ve 128 GB seçenekleri vardı ancak en çok satan versiyon tabii ki 16 GB versiyondu.

Ve tabii ki unutamadığımız iPhone 6 "özelliği": Bükülme sorunu

iPhone 6'yı efsane (veya kimileri için kötü şöhretli) yapan şeylerden biri de bükülme skandalıydı. Telefonun kasası, özellikle Plus modelde cebe konulduğunda veya biraz baskı uygulandığında bükülebiliyordu. İnternet, bükülmüş iPhone 6 fotoğraflarıyla dolup taşmıştı. Apple daha sonra kasayı güçlendirse de bu olay iPhone 6'nın "zarif ama narin" yapısını gözler önüne sermişti.

iPhone 6, şüphesiz Apple için bir dönüm noktasıydı. Tasarımıyla, satış rakamlarıyla ve evet, bükülme gibi sorunlarıyla unutulmazlar arasına girdi. Bugün bu özelliklere bakıp gülümsesek de o gün milyonlarca insanın teknolojiye erişim şeklini değiştirdi.

Peki siz iPhone 6 kullandınız mı? O döneme ait en unutamadığınız anınız neydi? Yorumlarınızı bekliyoruz...