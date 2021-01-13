Bir Geliştirici, iPhone 7'de Ubuntu Çalıştırmayı Başardı

Bir geliştirici, önce jailbreak yaptığı iPhone 7'sinde, Ubuntu çalıştırmayı başardı. Bu işlem için Ubuntu 20.04'ü manuel olarak derleyen geliştirici, Ubuntu ile çalışan iPhone 7'nin kullanıcı arayüzünü çalıştırmayı başardı. Bu yazılım, eski iPhone modellerine yeniden hayat verebilir.

Reddit'te "newhacker1746" ismini kullanan bağımsız bir geliştirici, sahip olduğu iPhone 7'de Linux tabanlı Ubuntu'yu çalıştırmayı başardı. Bu işlem hayli zorlu olsa da günlük kullanıcıların, eski model iPhone'ların ömrünü uzatmak için kullanabilecekleri bir yöntem olabilir. Ancak Ubuntu ya da Linux'a pek de aşina değilseniz, az sonra bahsedeceklerimizin sizi pek de tatmin etmeyebileceğini söyleyebiliriz.

Bağımsız geliştirici, sahip olduğu iPhone 7'ye Ubuntu kurabilmek için, cihazını jailbreak yaptı. Bunun için de iOS ekosisteminin en popüler jailbreak araçlarından checkra1n'i kullanan geliştirici, özel bir Ubuntu sürümünü de manuel olarak derledi. Yaptığı çalışmalar sonucunda sahip olduğu iPhone'da Ubuntu çalıştırmayı başaran geliştirici, bu cihaza "iPhone 7 Ubuntu Edition" ismini verdi. Konuyla ilgili olarak geniş çaplı rehber oluşturan newhacker1746, tüm zorluklara göğüs gerebilecek kullanıcıların bu işlemleri yapabileceğini söylüyor.

Ubuntu yüklenmiş bir iPhone 7'nin arayüzü işte böyle görünüyor

Geliştiricinin iPhone 7'ye yüklediği Ubuntu sürümü "20.04". Bu sürümün ARM tabanlı bir sürümünü derledikten sonra kullanılabilir hale getiren geliştirici, iPhone 7'de bir kullanıcı arayüzüne ulaşmayı başardı. Ancak bu arayüz, iOS arayüzünden oldukça farklı ve istenen düzeyde verimlilik sunmuyor. Ancak her şeye rağmen Ubuntu ile çalışan bir iPhone 7, son iOS sürümünden daha stabil bir şekilde çalışabiliyor.

Aslına bakacak olursak iPhone'lara alternatif yazılım yükleme işlemi, ilk kez gündeme gelmiyor. Daha öncelerde de defalarca benzer çalışmalar yapıldı. Özellikle de Linux çekirdeğinin iPhone'larda çalıştırılabiliyor oluşu, kullanıcıları da heyecanlandırdı. Hem günlük kullanıcılar hem de bağımsız geliştiriciler, özelleştirilmiş Linux sürümlerinin özellikle de eski iPhone modellerine yeniden hayat vereceğini söylüyorlar. Eğer sizler de iPhone 7'si olan bir kullanıcıysanız ve Ubuntu'lu bir deneyim yaşamak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak newhacker1746'nın hazırladığı rehberi inceleyebilirsiniz.

Ubuntu ile çalışan iPhone 7'yi hemen aşağıdan izleyebilirsiniz