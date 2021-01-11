Artık güncelleme almayan iPhone ve iPad modelleri için iOS 12.5 güncellemesini geçtiğimiz ay yayınlayan Apple, şimdi de iOS 12.5.1 güncellemesini piyasaya sürdü. Güncelleme, COVID-19'a Maruz Kalma Bildirimleri özelliğiyle ilgili hata düzeltmeleri içeriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 12.5'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay sonra eski iPhone'lar ve iPad'ler için iOS 12.5.1 güncellemesini piyasaya sürdü. Güncelleme, COVID-19'a Maruz Kalma Bildirimleri özelliği için hata düzeltmelerini içeriyor.

Günümüzde yoluna iOS 14 güncellemesiyle devam eden Apple, iOS 12.5'i geçtiğimiz ay eski nesil iPhone ve iPad cihazlara sunarak bu cihazlara COVID-19'a Maruz Kalma Bildirimleri için destek getirmişti.

COVID-19'a Maruz Kalma Bildirimleri nasıl çalışıyor?

COVID-19'a Maruz Kalma Bildirimleri, tıpkı HES uygulamasında olduğu gibi Bluetooth tabanlı bir hizmet. Çevreye sürekli olarak sinyal yayan iPhone modelleri, sosyal mesafenin aşıldığı durumlarda kullanıcıları uyarıyor. Kullanıcıların, COVID-19 test sonuçlarını gönüllü olarak ekleyebildikleri algoritma, pozitif bir kişiyle temas edilmesi durumunda gerekli uyarıyı yapıp, COVID-19'a maruz kalan kullanıcıyı bilgilendiriyor.

iOS 12.5.1 güncellemesini alan cihazlar hangileri?

iOS 12.5.1 güncellmesi, Apple'ın artık destek vermeyi kestiği iPhone ve iPad modelleri için yayınlandı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde:

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPod touch 6. Nesil

Apple, iOS 14 desteklemeyen iPhone modelleri için yayınlanan iOS 12.5.1 güncellemesiyle ilgili detaylı bir bilgi vermiyor. Genel olarak COVID-19'a ve önceki güncellemenin hata düzeltmelerine odaklanan bu güncellemede farklı bir yenilik görünmüyor. Son olarak güncellemeyi cihazlarınıza yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme