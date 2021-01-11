ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 12.5'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay sonra eski iPhone'lar ve iPad'ler için iOS 12.5.1 güncellemesini piyasaya sürdü. Güncelleme, COVID-19'a Maruz Kalma Bildirimleri özelliği için hata düzeltmelerini içeriyor.
Günümüzde yoluna iOS 14 güncellemesiyle devam eden Apple, iOS 12.5'i geçtiğimiz ay eski nesil iPhone ve iPad cihazlara sunarak bu cihazlara COVID-19'a Maruz Kalma Bildirimleri için destek getirmişti.
COVID-19'a Maruz Kalma Bildirimleri nasıl çalışıyor?
COVID-19'a Maruz Kalma Bildirimleri, tıpkı HES uygulamasında olduğu gibi Bluetooth tabanlı bir hizmet. Çevreye sürekli olarak sinyal yayan iPhone modelleri, sosyal mesafenin aşıldığı durumlarda kullanıcıları uyarıyor. Kullanıcıların, COVID-19 test sonuçlarını gönüllü olarak ekleyebildikleri algoritma, pozitif bir kişiyle temas edilmesi durumunda gerekli uyarıyı yapıp, COVID-19'a maruz kalan kullanıcıyı bilgilendiriyor.
iOS 12.5.1 güncellemesini alan cihazlar hangileri?
iOS 12.5.1 güncellmesi, Apple'ın artık destek vermeyi kestiği iPhone ve iPad modelleri için yayınlandı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde:
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPod touch 6. Nesil
Apple, iOS 14 desteklemeyen iPhone modelleri için yayınlanan iOS 12.5.1 güncellemesiyle ilgili detaylı bir bilgi vermiyor. Genel olarak COVID-19'a ve önceki güncellemenin hata düzeltmelerine odaklanan bu güncellemede farklı bir yenilik görünmüyor. Son olarak güncellemeyi cihazlarınıza yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme