iPhone 9, Önümüzdeki Ay İçerisinde Tanıtılabilir

Ortaya atılan yeni iddialara göre Apple, merakla beklenen uygun fiyatlı yeni telefonu iPhone 9'u önümüzdeki ay içerisinde tanıtacak. Analistler, şirketin iPhone 9 ile 12 milyar dolarlık bir gelir elde edeceğini tahmin ediyorlar.

2019 yılı içerisinde iPhone satışlarında beklenmedik bir çıkış yakalayan Apple, geçtiğimiz cuma hisselerini 318,79 dolar seviyesinden açmıştı. Şimdiyse bu rakam, 266,38 dolar seviyesine kadar geriledi. Şirketin hisse fiyatlarındaki bir haftadır devam eden düşüş, önümüzdeki aylarda tersine dönebilir.

Analistler, pek çok kaynağa göre önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacak iPhone 9’un Apple’a bu yıl içerisinde 12 milyar dolar gelir getireceğini tahmin ediyor. Bu sayı, 399 dolardan yaklaşık olarak 30 milyon adet iPhone 9 satışına denk geliyor. Öte yandan son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, şirketin planlarında bazı değişiklikler yapmasına neden olabilir.

iPhone 9 neler sunacak?

İddialara göre önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacak olan iPhone 9, iPhone 11 serisi ile tasarım anlamında hiçbir benzerlik taşımıyor. Bu noktada telefonun iPhone 11 serisinden ziyade daha önceleri tanıtılan iPhone 8 ile benzer bir tasarım çizgisinde buluşması bekleniyor. Hatta bazı sızıntılar, cihazın 135,5 x 67,4 x 7,8 mm boyutlarında olacağını söylüyor.

Ekran kısmında 4,7 inçlik çerçeveli bir LCD panel kullanması beklenen iPhone 9, muhtemelen en büyük güncellemeyi işlemci kısmında alacak ve A13 Bionic işlemci kullanacak. Bununla birlikte Touch ID özelliğini de geri döndürecek olan bütçe dostu telefon, kesin olmamakla birlikte ToF sensörüne sahip olabilir.

Birden fazla kaynak, Apple’ın Corona virüsü yüzünden planlarını iptal etmeyeceğini ve yeni nesil akıllı telefonunu önümüzdeki ay tanıtacağını söylüyor. Öte yandan telefonun fiyat konusu henüz netleşmese de önceki sızıntılardan farklı bir bilgi de elimize geçmedi. Bu noktada telefonun 399 dolar (2.490 TL + vergiler) gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını varsayabiliriz. Farklı bir gelişme yaşanması durumunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.