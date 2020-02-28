MKBHD isimli bir YouTuber, Xiaomi'nin çıktığı günden beri çok konuşulan ve 180 derecelik ekrana sahip telefonu Mi Mix Alpha'yı inceledi. Telefona ait görüntüler, Xiaomi'nin oldukça iyi bir iş çıkardığını tekrardan kanıtlıyor.

2020 yılına geldiğimizde pek çok Android üreticisi, katlanabilir akıllı telefonların piyasada iyice yer edinesinin ardından çok farklı şekillerde konsept telefonlar üzerinde çalışmaya başladı. Bu şirketlerden biri olan Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıttığı Mi Mix Alpha prototipiyle uzunca bir süre adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Xiaomi Mi Mix Alpha, katlanabilir bir telefon değil ancak bir akıllı telefonun yapabileceklerinin sınırlarını zorluyor. Şimdiye kadar Xiaomi’nin bu telefonunun stabil çalışmadığı ve pek çok sorunu olduğu yönünde söylentiler vardı. Şimdiyse YouTuber MKBHD, Xiaomi’nin her yeri ekran olan bu telefonunu bir videoda inceledi ve telefonun neler sunduğuna değindi.

Sarmal ekranlı Xiaomi Mi Mix Alpha incelemesi:

Tasarımıyla çok konuşulan Xiaomi Mi Mix Alpha; MIUI’a yönelik optimizasyonlar, bildirimler, saat ve diğer durum göstergeleri için telefonun her iki yanında birleşen ekranlardan yararlanıyor. Ayrıca telefonda fiziksel tuşların yerleştirilebileceği herhangi bir çerçeve bulunmadığı için bu tuşlar da tamamen dijital bir şekilde bizleri karşılıyor. Bu dijital tuşlarla ses seviyesi açılıp kapatılabilirken telefonun üzerinde bulunan tek fiziksel tuş ise telefonu açıp kapatmaya yarıyor.

Ekran konusunda sınırları aşan firma, kamera noktasındaysa 108 MP’lik bir sensör kullanıyor. Samsung tarafından üretilen bu sensörün yanı sıra kendisine farklı görevler için eşlik eden 16 MP’lik bir geniş açılı kamera ve bir de 12 MP’lik telefoto kamerası bulunuyor. Telefonun her tarafı ekran olduğu için selfie çekimleri de aynı kameralar üzerinden telefonu ters çevirerek yapılabiliyor.

Batarya kısmında 45 Watt kablolu hızlı şarjı destekleyen Xiaomi Mi Mix Alpha, kablosuz taraftaysa 30 Watt hızlı şarja sahip. Ayrıca tersine şarj özelliği bulunan tüm cihazlarla 10 Watt enerji aktarımı yapabilen bu telefon, batarya boyutu kısmındaysa nispeten hayal kırıklığı yaratıyor zira batarya 4.050 mAh boyutunda.