Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone Air 2'den Yeni Bilgiler Geldi: En Çok Şikâyet Edilen Sorunları Çözülecek!

Apple'ın ince telefonu iPhone Air'ın yeni neslinden bilgiler sızdırıldı. iPhone Air 2, kamera ve pil ömrü konusunda büyük iyileştirmeler alacak.

iPhone Air 2'den Yeni Bilgiler Geldi: En Çok Şikâyet Edilen Sorunları Çözülecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone ailesinden Plus modeli kaldırıp yerine “Air” ismini verdiği yepyeni bir model tanıtmıştı. Bu telefon, 5,6 mm ile tarihin en ince iPhone’u olarak kayıtlara geçmeyi başarmıştı. Ancak sırf incelik sağlamak için tek kamera, kötü pil ömrü gibi bazı özelliklerden fedakârlık yapılması nedeniyle kullanıcılar tarafından çok sevilmemişti.

iPhone Air hakkındaki tartışmalar devam ederken Apple, telefonun ikinci neslini de geliştiriyordu. Şimdi ise iPhone Air 2’den yeni bilgiler geldi. Yeni modelin en çok şikâyet edilen konuları çözeceği görüldü.

Daha iyi pil ömrü ve kamerayla gelecek

ihpn

The Elec tarafından konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre iPhone Air 2 modelinde kamera ve pil ömrünün iyileştirildiğini göreceğiz. İddiaya göre cihazda ikinci bir kamera yer alacak. Bunun bir ultra geniş kamera olması bekleniyor. İlk nesilde sadece ana kameradan oluşan tekli bir kamera vardı.

Ayrıca telefonun yeni CoE ekran teknolojisiyle donatılacağı ve bu sayede pil ömrünün iyileştirileceği belirtilmiş. iPhone Fold’da da kullanılacak bu teknoloji, ekran paketini incelterek güneş ışığında okunabilirliği artırıyor ve parlak ortamlarda daha az güç tüketimi sağlıyor. Ekran, aynı okunabilirlik seviyesini elde etmek için parlaklığını o kadar fazla artırmak zorunda kalıyor. Böylece pil performansı iyileşiyor.

Sırf ince olsun diye performans konusunda geride kalması nedeniyle iPhone Air çok eleştiriliyordu. Bu tarz iyileştirmeler, telefonun satış rakamlarını artırabilir. Doğru çıkıp çıkmayacağını zamanla göreceğiz. Telefonun bu yıl sonbaharda tanıtılma ihtimali yüksek.

iPhone 16'dan iPhone 17'ye Geçmek Mantıklı mı? Sizin İçin Tüm Detaylarıyla Yanıtladık! iPhone 16'dan iPhone 17'ye Geçmek Mantıklı mı? Sizin İçin Tüm Detaylarıyla Yanıtladık!
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim