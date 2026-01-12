iPhone Air 2'den Yeni Bilgiler Geldi: En Çok Şikâyet Edilen Sorunları Çözülecek!

Apple'ın ince telefonu iPhone Air'ın yeni neslinden bilgiler sızdırıldı. iPhone Air 2, kamera ve pil ömrü konusunda büyük iyileştirmeler alacak.

Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone ailesinden Plus modeli kaldırıp yerine “Air” ismini verdiği yepyeni bir model tanıtmıştı. Bu telefon, 5,6 mm ile tarihin en ince iPhone’u olarak kayıtlara geçmeyi başarmıştı. Ancak sırf incelik sağlamak için tek kamera, kötü pil ömrü gibi bazı özelliklerden fedakârlık yapılması nedeniyle kullanıcılar tarafından çok sevilmemişti.

iPhone Air hakkındaki tartışmalar devam ederken Apple, telefonun ikinci neslini de geliştiriyordu. Şimdi ise iPhone Air 2’den yeni bilgiler geldi. Yeni modelin en çok şikâyet edilen konuları çözeceği görüldü.

Daha iyi pil ömrü ve kamerayla gelecek

The Elec tarafından konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre iPhone Air 2 modelinde kamera ve pil ömrünün iyileştirildiğini göreceğiz. İddiaya göre cihazda ikinci bir kamera yer alacak. Bunun bir ultra geniş kamera olması bekleniyor. İlk nesilde sadece ana kameradan oluşan tekli bir kamera vardı.

Ayrıca telefonun yeni CoE ekran teknolojisiyle donatılacağı ve bu sayede pil ömrünün iyileştirileceği belirtilmiş. iPhone Fold’da da kullanılacak bu teknoloji, ekran paketini incelterek güneş ışığında okunabilirliği artırıyor ve parlak ortamlarda daha az güç tüketimi sağlıyor. Ekran, aynı okunabilirlik seviyesini elde etmek için parlaklığını o kadar fazla artırmak zorunda kalıyor. Böylece pil performansı iyileşiyor.

Sırf ince olsun diye performans konusunda geride kalması nedeniyle iPhone Air çok eleştiriliyordu. Bu tarz iyileştirmeler, telefonun satış rakamlarını artırabilir. Doğru çıkıp çıkmayacağını zamanla göreceğiz. Telefonun bu yıl sonbaharda tanıtılma ihtimali yüksek.