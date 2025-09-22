iPhone Air Performans Testi Sonuçları Paylaşıldı (Apple Bizi Kandırıyor mu?)

iPhone Air'ın AnTuTu ve GeekBench 6 gibi performans testlerindeki sonuçları belli oldu. Telefon, genel olarak iPhone 16 ailesinden daha iyi. Ancak A19 Pro işlemcisine rağmen iPhone 17 Pro modellerinin net bir şekilde gerisinde.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 9 Eylül'de duyurduğu iPhone'lardan en ilgi çekici olanı, hiç şüphesiz iPhone Air'dı. Bugüne kadarki en ince iPhone olarak kayıtlara geçen telefon, A19 Pro işlemcisiyle yüksek performans vadediyordu. Peki iPhone Air için yapılan performans testleri ne diyor? Bu telefon, gerçekten çok mu güçlü yoksa Apple bizi kandırıyor mu?

Öncelikle şunu söyleyelim; iPhone Air'da bulunan A19 Pro işlemci ile iPhone 17 Pro'da bulunan A19 Pro tamamen aynı değil. Her iki işlemci de CPU tarafında ortak ancak GPU tarafına baktığımızda iPhone 17 Pro'da 6 çekirdekli, iPhone Air'da ise 5 çekirdekli GPU bulunuyor. Hâliyle Pro modellerdeki grafik gücü çok daha yüksek olacak.

Gelelim iPhone Air performans testi sonuçlarına:

GeekBench 6 testinde Samsung Galaxy S25 Ultra'yı geçemedi!

iPhone Air, CPU performansında önemli bir kriter olarak kabul edilen GeekBench 6'nın çok çekirdekli testlerinde Galaxy S25 Ultra'yı geçemedi. Samsung Galaxy S25 Edge ile kıyasladığımızda da önemli bir fark göremedik. Ancak yeni işlemci, Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü A18 Pro'ya kıyasla oldukça iyi durumdaydı. Tek çekirdekli testlerde ise A19 Pro'nun rakiplerinden çok daha iyi olduğunu gördük.

iPhone Air'ın GeekBench 6 sonuçları şöyle:

Telefon Çok Çekirdekli Test Tek Çekirdekli Test Samsung Galaxy S25 Ultra 9846 3057 iPhone Air 9497 3775 Samsung Galaxy S25 Edge 9391 3131 iPhone 16 Pro 8283 3370 iPhone 16 Plus 7927 3274

GeekBench 6 testleri, A19 Pro işlemcinin bir önceki yıl duyurulan A18 Pro'ya kıyasla yüzde 15 civarı performans artışı sunduğunu gözler önüne seriyor. En azından çok çekirdekli testlerde. Tek çekirdekli işlemlerde de puan artışı var ancak oransal olarak daha düşük.

AnTuTu testlerinde de Galaxy S25 Ultra'nın gerisinde:

Yine CPU tarafında önemli bir test olarak görülen AnTuTu'ya baktığımızda da iPhone Air'ın Samsung Galaxy S25 Ultra'nın gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu arada; AnTuTu'da Android ve iOS telefonları kıyaslamak çok doğru değil. Ancak yine de puanları görmeniz için bırakmak istedik.

iPhone Air'ın AnTuTu sonuçları şöyle:

Telefon AnTuTu skoru Samsung Galaxy S25 Ultra 2.265.528 iPhone Air 2.095.675 iPhone 16 Pro 1.871.052 iPhone 16 Plus 1.727.276

GPU testlerinde işler karşılıyor:

iPhone Air, iPhone 16 serisine karşı girdiği GPU testlerinde girdiği testlere göre farklı sonuçlar gösteriyor. Mesela 2160p'de gerçekleştirilen Wild Life Extreme testinde geride kalan telefon, 1440p'de gerçekleştirilen Solar Bay testine iPhone 16 modellerini geride bırakıyor.

iPhone Air'ın GPU test sonuçları şu şekilde: