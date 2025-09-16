Tümü Webekno
iPhone Air Performans Testi Sonuçları Ortaya Çıktı

Apple'ın merak konusu olan ultra ince telefonu iPhone Air, performans testi AnTuTu'da göründü. Telefonun performansı gayet iyi ancak A19 Pro, A18 Pro'ya kıyasla önemli iyileştirmeler sunmuyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 9 Eylül'de duyurduğu iPhone Air modeli, tüketicilerin yoğun ilgisini çekti. Ancak ultra ince yapıya sahip olan bu telefonla ilgili en çok merak edilen husus, A19 Pro işlemcinin nasıl bir performans sunabildiğiydi.

Şimdiyse bu sorunun cevabını öğrenmiş bulunuyoruz. AnTuTu testine giren iPhone Air, günümüz koşulları için gayet yeterli sonuçlar göstermeyi başardı. Ancak elde edilen sonuçlar, A18 Pro'ya kıyasla anlamlı bir yükseliş olmadığını gözler önüne seriyor.

iPhone Air'ın AnTuTu sonuçları şu şekilde:

Başlıksız-1

Çinceden çevrilmiş ekran görüntüsüne baktığımızda iPhone Air'ın genel AnTuTu sonucunun 2 milyon 33 bin 552 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada hemen şunu belirtelim; A18 Pro'nun 8 GB RAM kapasiteli iPhone'larla yapılan performans testleri sonucunda zaten 2 milyon civarı puan alınmıştı. RAM 12 GB'ye çıkmasına, A19 Pro'da iyileştirmeler yapılmasına rağmen önemli bir puan artışı yaşanmadı. Yani iPhone 16 Pro'yu satın alan bir kullanıcı ile iPhone Air satan alan kullanıcı arasında önemli bir deneyim farkı olmayacak.

iPhone 17 Air badge-Photoroom-Photoroom

iPhone Air'ın AnTuTu testlerinde dikkat çeken bir detay daha var. Öyle ki bu işlemcinin CPU test sonucu, A18 Pro'dan düşük çıktı. Kaynaklar, bu durumun termal kısıtlamalar nedeniyle yaşanmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu durumun ilerleyen süreçte değişip değişmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

iPhone Air neler sunuyor?

