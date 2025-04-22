Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni iPhone modeli iPhone 17 Air neler sunacak? İşte tarihin en ince iPhone'u olacak telefon hakkında bildiiğimiz her şey.

Apple, herkesin beklediği iPhone 17 modellerini eylül ayında resmen tanıtacak. Yeni serinin yine 4 modelden oluştuğunu göreceğiz ancak büyük bir yenilik olacak. Bir sürpriz olmazsa Plus model kalkacak, yerine iPhone 17 Air ismi verilen yepyeni bir telefon gelecek. Peki iPhone 17 Air’da neler bekliyoruz?

iPhone 17 Air’ın tasarımından teknik detaylarına kadar tüm özelliklerini bu içeriğimizde detaylıca inceleyeceğiz. Ayrıca tahminî fiyatı gibi konulara da değineceğiz. Lafı uzatmadan gelin tarihin en ince iPhone’u olacak iPhone 17 hakkında bildiğimiz her şeye bakalım.

iPhone 17 Air tasarımı:

*Konsept tasarım.

iPhone 17 Air, ince tasarım odaklı bir telefon olarak gelecek. Samsung’un yeni tanıttığı ancak piyasaya hâlâ sürmediği Galaxy S25 Edge’in rakibi olacak diyebiliriz. iPhone 17 Air’ın 5,5 mm kalınlıkla gelmesi bekleniyor. Bu da 6,9 mm incelikteki iPhone 6’yı geçerek tarihin en ince iPhone’u olacağı anlamına geliyor. iPhone 16 Pro’nun 8,25 mm kalınlıkta olduğunu belirtelim. Yani günümüzdeki normal iPhone’lara göre 3 mm’ye yakın bir incelme göreceğiz.

Tabii ki bu incelik nedeniyle bazı fedakarlıklara da ihtiyaç var. Telefon, inceliğini korumak için tekli kamera kurulumuyla gelecek. Arkada Google Pixel benzeri bir uçtan diğer uca uzanan yatay bir kamera adası göreceğiz. Önde ise Dinamik Adalı ince çerçeveli bir tasarım bizi karşılayacak

iPhone 17 Air ekranı:

*Konsept tasarım

iPhone 17 Air modeli, 6,6 inç boyutunda bir ekranla sunulacak. Bu da iPhone 17’den daha büyük, iPhone 17 Pro Max’ten daha küçük bir telefon olacak demek. Dinamik Ada’nın küçülebileceği söylentileri var ancak kesin bir şey diyemiyoruz.

Cihazın iPhone 16 Pro modellerinde gördüğümüz OLED paneli kullandığını göreceğiz. Parlaklıkta %30 artış bekleniyor. Yenileme hızı da 120 Hz olarak gelecek. Apple, iPhone 17’de nihayet 60 Hz inadını bırakacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefonda daha akışkan bir deneyim yaşayacaksınız.

iPhone 17 Air performansı ve işlemcisi:

Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte A19 ismini verdiği yeni nesil işlemcilerini bizlerle buluşturacak. Seride A19 ve A19 Pro işlemciler yer almasını bekliyoruz. iPhone 17 Air ise A19’dan güç alacak. Çip hakkında çok detay yok ancak performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri konusunda da daha iyi performans gösterecektir.

RAM tarafına geldiğimizde telefonun tıpkı önceki nesilde olduğu gibi 8 GB RAM ile piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Depolama seçenekleri ise 128 GB’tan başlayıp 512 GB’a kadar çıkacak.

iPhone 17 Air kamerası:

*Konsept tasarım.

Telefonun ultra ince tasarımını korumak amacıyla tekli kamera kurulumuyla geleceğini söylemiştik. Arkada, 48 MP’lik f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera kullanılacak. Bu, iPhone 16 modellerinin kamerasıyla aynı. Tek kameralı olması uzamsal video ve fotoğraflar gibi özellikleri desteklemeyeceği anlamına geliyor. Ancak tek kameranın da öyle çok fotoğraf özelliği olmayanlar için yeterli olacağını söyleyebiliriz.

Ön tarafa geldiğimizde Apple’ın iphone 17’nin tüm modellerinde iyileştirme yapmasını bekliyoruz. Normalde 12 MP’lik bir selfie kamerası kullanılıyordu. Ancak iPhone 17’de 24 MP’lik kamera göreceğiz. Air modelinde de bu yer alacak. Yeni ön kamera, görsel kalitesini ciddi anlamda yükseltecek.

Pil

*Konsept tasarım.

İnce tasarım nedeniyle fedakarlık yapılan kısımlardan birinin pil olması bekleniyordu. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple bir sürpriz yapacak ve iPhone 17 Air, iPhone 16 ile benzer pil ömrü sunacak. Bu da 22 saate kadar pil ömrü sunabilir demek. MagSafe desteğiyle ve 35W hızlı şarj desteğine sahip olacağını belirtelim.

Başka neler göreceğiz?

Telefon, Apple’ın haziran ayında tanıtacağı ve eylülde kullanıma sunacağı iOS 19 işletim sistemiyle gelecek. Bunun yanı sıra şirketin ilk olarak iPhone 16e’de kullanmaya başladığı kendi 5G modemi de iPhone 17 Air’da yer alacak ve 4 Gb/s’e kadar indirme hızları sunabilecek.

Bazı ülkelerde SIM kart slotu olmadan gelebileceğini belirtelim. Ayrıca Apple’ın özel tasarlanmış Wi-Fi 7 destekli yeni Wi-Fi çipinin ve Bluetooth 5.3’ün de cihazda yer alması bekleniyor. Genel anlamda bağlantı konusunda hız ve verimlilik iyileştirmeleri görebiliriz.

iPhone 17 Air teknik özellikleri

Ekran 6,6 inç

Super Retina XDR OLED

120 Hz ProMotion

1320 x 2868

3000 nit (kesin değil) İşlemci A19 RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 48 MP (f/1.6) Ön kamera 24 MP Batarya Kapasite belli değil

35W hızlı şarj

MagSafe İşletim sistemi iOS 19 Kalınlık 5,5 mm

iPhone 17 Air tahminî fiyatı

Versiyon Tahminî fiyat 8 GB + 128 GB 899 dolar 8 GB + 256 GB 999 dolar 8 GB + 512 GB 1199 dolar

Fiyatlar konusunda biraz karışıklık var. Bazı kaynaklar Plus modelden daha pahalı olabileceğini söylüyordu. Ancak en güvenilir Apple kaynağı diyebileceğimiz Mark Gurman'a göre cihaz 899 dolardan, yani Plus ile aynı fiyattan çıkacak. Biz de o yüzden fiyat olarak onun iddialarını baz aldık.