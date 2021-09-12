Apple Etkinliği Öncesi iPhone ve AirPods İçin Yeni Tahminler

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın sonbahar etkinliği öncesinde yaptığı açıklamalarda iPhone ve AirPods’a dair bazı iddiaları güçlendirdi. Yeni iPhone’un kaç versiyonu olacağını açıklayan Kuo, AirPods 3’ün de akıbetini duyurdu.

Apple’ın yeni iPhone’u da dahil olmak üzere yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliğin zamanı geldi de çattı. Bu zamana kadar iPhone’dan AirPods’a kadar birçok ürünün özellikleri hakkında sayısız tahmin geldi. Ancak sunuma 2 gün de kalmış olsa bu tahminlerin önü bir türlü kesilmedi.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın salı günü gerçekleşecek sonbahar etkinliğinden neler beklememiz gerektiğini açıkladı. Kuo’nun öngörüleri pek yeni olmasa da daha önce yapılmış tahminleri detaylandırarak güçlendirdi.

iPhone’un 4 versiyonundan 2’si 1 TB hafıza seçeneği sunacak

Ming-Chi Kuo, Apple’ın sonbahar etkinliğinde tüketiciye sunacağı iPhone 13 ailesinin iPhone 12 ailesiyle aynı üyeleri taşıyacağını açıkladı. Yani küçükten büyüğe iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max şeklinde sıralanan 4 adet versiyon göreceğiz. İddialara göre Pro ve Pro Max modellerinin dahili hafıza seçenekleri 128 GB’dan başlayacak ve 1 TB’a kadar çıkacak. 1 TB seçeneği, Mini modelde ve standart modelde olmayacak.

AirPods’un yeni üyesi daha pahalı olabilir

Yeni Apple Watch, ekran siparişlerinde yaşanan bir aksaklıktan dolayı piyasaya biraz daha geç çıkacak. Apple’ın 7. nesil saati, Kuo’ya göre ekim ayının sonlarına doğru raflarda olacak. AirPods’a gelecek olursak cihazın 3. nesli, önceki nesillerin yerini almayacak. Kuo’ya göre olacak en olası şey, AirPods 3’ün şu anki modellerden daha pahalı olması ve eski modellerin fiyatının aynı kalması. Ancak yeni modelin AirPods 2 ile aynı fiyatı taşıması da imkansız değil.