X'te yapılan bir paylaşım, iPhone'oların alarm seçme özelliğiyle ilgili herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıkardı. Alarm saatlerinin sürekli başa dönen döngüsel bir yapı yerine çok uzun bir liste olduğu görüldü.

Apple’ın iPhone modelleri dünya çapında en çok kullanılan telefonlar arasında yer alıyor. Bu cihazlarda her biri farklı çalışan onlarca uygulama var. İş, okul veya başka bir nedenden dolayı alarm kurmak için kullandığımız “Saat” uygulaması da bunlardan biri. Bu uygulama yoluyla istediğiniz saat ve güne alarmlar kurabiliyorsunuz.

Şimdi ise Saat uygulamasının alarm kısmında görenleri şaşırtan çok ilginç bir detay ortaya çıktı. “skydotcs” isimli kullanıcı, X üzerinden yaptığı paylaşımla alarmda saat seçme kısmının döngü olmadığını gösterdi ve bu durum kullanıcıların dikkatini çekti.

Alarm saati seçme kısmı bir döngü değil, çok uzun bir liste

iOS’te alarm kurmak için saat seçerken saatleri aşağıya doğru kaydırırsınız. Birçok kullanıcı, bu kısmın sonsuz bir döngü olduğunu düşünüyor. Yani 24 saatin sürekli dairesel olarak başa sararak dönüyor gibi düşünebilirsiniz. Ancak kullanıcının yaptığı paylaşım, durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor.

Buna göre Apple, iPhone’un alarm saati seçme kısmında döngüsel tasarım yerine direkt olarak çok uzun bir saat listesi kullanmış. Bu da uzun süre saatleri aşağıya kaydırıldığında fark edildi. Öyle ki yeterince kaydırırsanız saatlerin bittiğini göreceksiniz. Kontrol ettiğimizde biz de durumun böyle olduğunu gördük. Uzun süre kaydırdıktan sonra listenin sonunda saat olarak 16'da dakika olarak ise 39'da sonlanıyor.

Apple’ın neden döngü değil de bu tarz uzun bir liste tercih ettiğini bilmiyoruz. Muhtemelen geliştirme aşamasında zorlayıcı bir kısım olduğu için bunun yerine uzun bir liste tercih ettiler. Bu durumun görenleri çok şaşırttığını da söylememiz mümkün.