iOS 26 Almayacak iPhone'lara iOS 18.7 Güncellemesi Geliyor: İşte Yenilikler!

Apple'ın iOS 26 almayacak iPhone'lar için son bir güncelleme üzerinde çalıştığı tespit edildi. Peki iOS 18.7 kodlu güncelleme neler sunacak? Hangi yenilikleri getirecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç hafta sonra en yeni işletim sistemi iOS 26'yı yayımlayacak. Destekleyen iPhone'lar, Apple'ın son dönemlerdeki en büyük tasarım değişikliğine, yani Liquid Glass'a ev sahipliği yapan yeni işletim sistemini kullanmaya başlayacaklar. Peki iOS 26 almayacak telefonlara ne olacak?

Apple'ın iOS 26 desteği olmayan iPhone'lar için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "iOS 18.7" olarak isimlendirilecek bu güncelleme, pek çok iPhone için final sürüm olacak

Peki iOS 18.7 neler sunacak?

iOS 18.7 geliyor

iOS 18.7'nin yeni özellikler sunması beklenmiyor. Apple, bu sürümde bilinen hataları giderecek, performans iyileştirmeleri yapacak ve güvenlik açıklarını kapatacaktır. Böylelikle iOS 18'in son sürümü, kullanıcılar için mümkün olan en iyi deneyimi sunmuş olacak.

iOS 26 ile gelecek yenilikler:
iOS 18.7'nin çıkış tarihi şimdilik belli değil. Ancak bu sürümün iOS 26'ya paralel olarak yayımlanması bekleniyor. Yani iOS 26 desteğine sahip olmayan iPhone'lar da birkaç hafta içerisinde son kez güncellenecekler.

iOS 26 desteği olmayan iPhone modelleri:
