iPhone'ların kaza tespit sistemi, ABD'deki 16 yaşındaki kızın hayatını kurtardı. Geçirdiği trafik kazasında ciddi yaralanmalar geçiren ve bilincini kurtaran gencin telefonu, acil numarayı alarak kurtulmasını sağladı.

Apple, 2022 yılında tanıttığı iPhone 14 serisiyle iPhone modellerinde “Kaza Tespit” özelliği getirdiğini durmuştu. iOS 16 ve iPhone 14 sonrası tüm modellerde yer alan bu özellik, kullanıcı bir kaza yaşadığında bunu tespit ediyor ve hızlıca acil durum numaralarını arıyordu.

Şimdiye kadar birçok farklı durumda hayat kurtardığını görmüştük. Bunlara bir yenisi daha eklendi. ABD’de 16 yaşındaki bir kız, bu ayın başlarında bir trafik kazası geçirdi. Direksiyonda uyuya kalan Lindsay Leskovac isimli gencin yardımına iPhone’u yetişti.

Kaza Algılama Sistemi, hayatını kurtardı

Uyuyakalması nedeniyle kamyonetiyle kaza yapan Leskovac, kazada ciddi yaralanmalar geçirdi. Öyle ki yerel kaynaklara göre her iki bacağında ve boynunda kırıklar vardı. Ayrıca kazanın ardından bilincini de kaybetti. Olayın gece gerçekleşmesi nedeniyle etrafta da pek insan yoktu.

*Kaza sonrası otomobilin hâli.

İşte tam bu sırada iPhone’u devreye girdi. Telefonu, kazanın ardından kısa bir süre sonra 911’i arayarak acil durum görevlilerine ulaştı. Görevlilerin bu sayede kaza bölgesine erken ulaşması, 16 yaşındaki genç kızın hayatının kurtulmasını sağladı. Bu olay, kaza algılama sisteminin ne kadar yararlı olduğunun bir göstergesi. Özelliği sürekli aktif tutmanız sizin için faydalı olacaktır. iPhone’lar dışında watchOS 9 sonrası Apple Watch modellerinde de çalıştığını belirtelim.

iPhone kaza algılama sistemi nasıl aktif hâle getirilir?