iPhone'ların Altyazı Özelliğine Harika Bir Yenilik Geliyor: Kafanıza Göre Özelleştirebileceksiniz!

iPhone'ların altyazı özelliğine harika bir yenilik geliyor. Artık film veya dizi izlerken altyazıları istediğiniz şekilde özelleştirebileceksiniz.

iPhone'ların Altyazı Özelliğine Harika Bir Yenilik Geliyor: Kafanıza Göre Özelleştirebileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, iPhone modellerinin işletim sistemi iOS’te kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yenilikler yapıyordu. Yakında kullanıma sunulacak yeni büyük iOS 26 güncellemesi iOS 26.4’te de bu tarz özelliklerin geldiğini göreceğiz. Bunlardan biri de dizi veya film izlerken kullandığımız altyazılar ile ilgili olacak.

Altyazılar, dünya çapında en çok kullanılan özelliklerden biri. İnsanlar, filmleri veya dizileri orijinal dillerinde izlemek istediklerinde bu özellikten yararlanıyorlar. Şimdiye kadar altyazıları direkt video oynatıcısındaki altyazı menüsünden değiştirmek mümkün değildi. Apple, bunu değiştirmek kararı aldı.

Atyazıları istediğiniz şekilde değiştirebileceksiniz

altyaz

iOS 26.4 ile birlikte sunulacak bu özellik, kullanıcıların dizi veya film izlerken gördükleri altyazıları kolayca özelleştirmesine imkân tanıyor. Direkt olarak altyazıların nasıl göründüğünü değiştirebileceksiniz. Video oynatırken gördüğünüz altyazı menüsüne gelen yeni kısımlar aracılığıyla bu yapılabilecek.

Şu anda bu menü sadece altyazı açıp kapama ve dil seçme gibi şeylere yarıyor. Ancak gelen güncellemeyle farklı stillerde altyazı seçme, boyutlarını seçme, renk seçme, font seçme gibi kişiselleştirme işlevleri sunulacak. Ayrıca önceden ayarlanmış “Klasik”, “Büyük Metin”, “Çerçeveli Yazı”, “Şeffaf Arka Plan” gibi seçenekleri görebileceksiniz.

Bu ayarların aslında yeni olmadığını belirtmek gerek. Normalde bu değişiklikleri Erişilebilirlik üzerinden yapabiliyordunuz. Ancak iOS 26.4, direkt videolardaki altyazı menüsüne ekleyerek onları anında çok kolay bir şekilde altyazılara uygulamanızı sağlıyor. iOS 26.4’ün mart veya nisan gibi gelmesini bekliyoruz.

