App Store'da kripto para yatırımcılarını hedef alan bir kötü amaçlı uygulama tespit edildi. Apple, olayın anlaşılması üzerine uygulamayı mağazadan kaldırdı. Ancak kaç kişinin mağdur olduğu bilinmiyor...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS ekosistemini övmek istediği zaman genellikle güvenlikten dem vurur. Şirket, App Store'daki uygulamaların güvenli olduğunu söyler durur. Ancak bu tezin o kadar da doğru olmadığını gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Kripto para yatırımcılarına fiziksel ve dijital ortamda cüzdan hizmeti sağlayan "Trezor" isimli şirkete ait olduğu ileri sürülen ancak aslında kötü amaçlı olan bir uygulama olduğu tespit edildi.

Crypto Lawyers isimli şirketin kurucu ortakları arasında yer alan Rafael Yakobi tarafından tespit edilen kötü amaçlı uygulama, App Store'da Trezor araması yapıldığında ilk sırada çıkıyordu. Bu da kullanıcıların, orijinallik şüphelerini engelliyordu. Ancak gerçek böyle değildi. "Trezor Wallet Suite" isimli uygulama, yatırımcıların cüzdanlarını boşaltmak için geliştirilmişti. Kötü amaçlı yazılım nedeniyle kaç kişinin mağdur olduğu bilinmiyor.

Yüzler, hatta binlerce yatırımcıdan bahsediliyor...

Apple, "Trezor Wallet Suite" uygulamasını, meselenin açığa çıkmasıyla App Store'dan kaldırdı. Haliyle, uygulama sayfasına ulaşamıyoruz. Rafael Yakobi, yüzlerce ve hatta binlerce mağduriyet oluşmuş olabileceğini söylüyor. Haksız da sayılmaz. Çünkü Trezor, sektördeki en popüler şirketlerden bir tanesi. Tabi bir de geçmişte yaşananlar var. iOS ekosisteminde benzer bir durum 2021 yılında da yaşandı ve bir kullanıcıların iddiasına göre 600 bin dolarlık zarar yaşandı.

"Ben de kripto para yatırımcısıyım. Nasıl korunabilirim?"

Yaşanan olay, çok güvenli denen iOS ekosisteminde bile kötü amaçlı yazılımlar bulunabileceğini gözler önüne seriyor. Peki bu durumda, yatırımcının ne yapması gerekiyor? Aslına bakacak olursak cevap çok basit. Eğer kripto para dünyası ile ilgili bir uygulama arayışındaysanız, yapmanız gereken tek şey orijinal internet siteleri. Örneğin; dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in veya Trezor'un resmi internet sitesine giderseniz, resmi mobil uygulamalar için bağlantı verildiğini görürsünüz. Bu yöntem ile kötü amaçlı yazılımlardan korunabilirsiniz.