Project Sandcastle geliştircileri; iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPod Touch üzerinde Android 10 çalıştırmayı başardılar. Gerekli kurulum dosyalarını internet siteleri üzerinden paylaşan geliştiriciler, bu işlemin yapılması halinde bazı özelliklerin kullanılmaz olacağı konusunda da uyarıyorlar.

Bazı geliştiriciler, açıklarından faydalanarak iOS işletim sistemini kırabiliyorlar. Jailbreak olarak isimlendirilen bu işlem, iOS'un özelleştirilebilmesine imkan sağlıyor.

Pek çok kullanıcı, bu yöntemi tercih etmiyor olsa da özellikle garanti süresi dolan ve iOS desteği sınırlanan kullanıcılar, bu işlemi uygulayarak telefonlarını daha kişisel bir arayüz ile kullanıyorlar.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, herhangi bir Android telefon kullanarak bir iPhone'u nasıl jailbreak edebileceğinizden bahsetmiştik. Şimdi yine benzer bir haberle karşınızdayız. Ancak bu kez bir iPhone'u jailbreak etmekten değil, bir iPhone'da Android işletim sistemi çalıştırmaktan bahsedeceğiz. Bu işlem, 10 yıldan uzun bir süredir iPhone'larda Android çalıştırmak isteyen bir geliştirici ekibinin, "Project Sandcastle"ı kapsamında geliyor.

Geliştiriciler, yaptıkları son çalışmayla iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPod Touch modellerinde Android 10 çalıştırmayı başardılar. Geliştiriciler, ilerleyen dönemlerde daha çok iPhone modelinin böyle bir yeteneğe sahip olacağını söylüyorlar ancak şu an için, sadece bahsettiğimiz üç modelde Android 10 çalıştırabiliyorsunuz.

Eğer sizler de bahsi geçen Apple modellerinden bir tanesini kullanıyorsanız, Project Sandcastle kapsamında telefonunuzda Android 10 kullanabilirsiniz. Ancak bu işlemi yaptıktan sonra cihazınızın hücresel bağlantı, Bluetooth ve kamera gibi bazı özelliklerini kullanamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ayrıca bu işlem, Google Play Store erişimine de sahip değil. Tüm bunlara ek olarak telefonunuz kapanırsa, yaptığınız tüm işlemler geçersiz kalıyor.

iPhone'unuza Android 10 kurduktan sonra çalışan ve çalışmayan özellikler şu şekilde;

Geliştirici ekip, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPod Touch modeline Android 10 kurmanızı sağlayacak olan dosyaları, resmi internet siteleri üzerinden paylaştı. Dosyaların içerisine kurulum rehberi de eklediklerini ifade eden geliştiriciler, söz konusu rehberin dikkatli bir şekilde tamamlanması durumunda yapılacak işlemlerin başarılı olacağını ve Apple cihazınızda Android 10 kullanabileceğinizi söylüyorlar.

Eğer sizler de meraklı bir kullanıcıysanız ya da Apple'ın bir ürününde Android 10 deneyiminin nasıl olduğunu merak ediyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Android 10 çalıştıran iPhone 7