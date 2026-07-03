iPhone'larda Ortaya Çıkan Bir Hata, "Sistem Verileri"nin 100 GB Yer Kaplamasına Yol Açıyor (Nasıl Düzelteceğinizi Anlattık)

Esasen tam anlamıyla yeni olmasa da birçok iPhone kullanıcısında "Sistem Verileri" 100 GB'ın üstünde yer kaplıyor. Peki bu sorun nasıl çözülür?

iPhone kullanıcılarının hafıza çilesi bitmek bilmiyor. Fotoğraflar, videolar ve devasa uygulamalar derken zaten ucu ucuna yeten saklama alanları, bu kez arkasında iz bırakmayan ilginç bir sorun tarafından işgal ediliyor.

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Reddit'te bu sorundan muzdarip bir kullanıcı, 128 GB'lık iPhone'unun tam 86,96 GB’ını "Sistem Verileri" tarafından kullanıldığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.

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"Sistem verileri" 100 GB+ yer kaplıyor

Esasında bahsettiğimiz bu kullanıcı yalnız değil. Reddit'te diğer kullanıcılar arasında sistem verilerine 100 GB, hatta tam 150 GB kaptıranlar var. Bu kronik hatanın, Apple harita veya tarayıcı önbelleklerinin çığ gibi büyümesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Doğrudan Apple'ın çözüm önerisi olmasa da uygulayabileceğiniz işe yarar çözümler var.

"iPhone sistem verileri çok yer kaplıyor" sorunu nasıl çözülür?

1. En etkili çözüm: Yedekle ve sıfırla

Birçok kullanıcının imdadına yetişen en kesin yöntem telefonun tamamen temizlenmesi. Önce iPhone'unuzu iCloud veya bilgisayarınıza eksiksiz yedekleyin. Ardından telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın ve yedeğinizi geri yükleyin. Bu işlem, biriken tüm gereksiz sistem çöplerini kalıcı olarak temizleyecektir.

2. Kullanılmayan uygulamaları silin

Ayarlar > Uygulamalar > App Store menüsüne gidin ve "Kullanılmayanları Sil" seçeneğini aktif hâle getirin. Bu özellik, verilerinizi kaybetmeden uzun süredir açmadığınız uygulamaları kaldırarak sistemi rahatlatır.

3. Önbellek temizliği yapın

Sık kullandığınız internet tarayıcısının (Safari, Chrome) geçmişini temizleyin. Ayrıca Podcast veya müzik uygulamalarının indirme geçmişini kontrol edin. İçerisinde devasa harici veri barındıran oyunları silip yeniden yüklemek de biriken verileri yok etmenin pratik bir yoludur.