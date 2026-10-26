Ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything, iPhone Duo'yu sağlamlık testine soktu.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, geçtiğimiz hafta resmen dünya çapında piyasaya sürülmüştü. Bunun ardından da Türkiye’de 230 bin TL’ye satışa sunulan modelin en merak edilen testlerinden biri gerçekleştirildi. Telefonlara sağlamlık testi yapmasıyla bilinen ünlü JerryRigEverything YouTube kanalı, iPhone Duo’yu sağlamlık testine soktu.

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Kapsamlı bir dayanıklılık testine tabi tutulan iPhone Duo, hayal kırıklığı yaratarak büyük oranda sınıfta kaldı. Zack Nelson tarafından gerçekleştirilen testte cihaz, normal bükülme denemelerinin çok ötesinde zorlu koşullarla karşı karşıya bırakıldı. Telefonun üzerinde yer alan IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesine rağmen elde edilen sonuçlar, katlanabilir mekanizmanın gerçek dünya koşullarındaki hassasiyetini gözler önüne serdi.

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iPhone Duo’nun sağlamlık testi

Test sırasında Nelson, iPhone Duo modelini kum, kir ve toprağa gömerek mekanik dayanıklılığını denedi. Bu işlemin ardından cihazın menteşe sisteminde ciddi bir problem yaşandı ve telefon bir daha tam olarak kapanmadı. İncelemeye göre kum ve moloz parçacıkları, titanyum menteşeye birkaç farklı noktadan sızmayı başardı. İçeri dolan tortular o kadar direnç oluşturdu ki cihazın iki yarısını bir arada tutmakla görevli olan entegre mıknatıslar dahi gövdeyi tamamen kapatmaya yetmedi. Bu tablo her ne kadar ekstrem bir kullanım örneği olsa da plaj veya tozlu alanlarda menteşe aralıklarının risk barındırdığına işaret ediyor.

Gövde sağlamlığı tarafında titanyum çerçeve esnemeye karşı durmayı başardı. Nelson açık durumdaki cihazı doğal katlanma yönünün tam tersine doğru zorladığında gövde ortadan ikiye kırılmadı. Ne var ki menteşenin ve çerçevenin sağlam kalması iç ekranın kurtulmasını sağlayamadı. Ters yöndeki aşırı basıncın etkisiyle iç AMOLED panel geri dönülemez şekilde hasar gördü. İlk aşamada panel boyunca kalıcı yeşil bir çizgi belirdi, ardından yatay çizgilerin sayısı arttı ve panel tamamen tepkisiz hâle gelerek bozuldu.

Rapora göre tamamen kullanılmaz hale gelen bu iç esnek ekranı değiştirmenin tahmini maliyeti yaklaşık 1.000 dolar seviyesinde. Dış ekranda bulunan Ceramic Shield 2 kaplama ise geleneksel iPhone modellerine benzer bir profil çizdi; Mohs sertlik skalasında seviye 7'de çizilmeye başladı. Buna karşın iç kısımdaki esnek ekran Mohs seviye 2'de çizikler aldı. İç panelde yer alan mat nano-texture kaplamanın çizikleri gizleme ve yok etme konusunda başarılı bir performans sergilediği belirtilse de bu durum cihazın testten geçer not almasına yetmedi.

Zack Nelson, katlanabilir ekranlı cihazları ilk nesillerinin çıktığı yaklaşık yedi yıl öncesinden beri rutin dayanıklılık testlerine soktuğunu ve bu telefonların büyük bir kısmının prosedürü sağ salim tamamladığını hatırlattı. Ancak iPhone Duo bu testten sağ çıkmayı başaramadı. Nelson bu konuda doğrudan, "iPhone Duo başaramadı" ifadesini kullandı.

Elde edilen sonuçlar cihazın standart günlük kullanımda hemen dağılacağı anlamına gelmiyor. Ancak tozu ve kumu içeri alabilen bir titanyum menteşe mimarisi ile ters kuvvete dayanamayan esnek bir panelin bir araya gelmesi kullanıcıların cihazı özellikle açıkken veya kumlu-tozlu ortamlardayken çok daha dikkatli taşıması gerektiğini gösteriyor.