Dünyanın en çok satan telefonları arasında bulunan iPhone modelleri, Türkiye’de de satışa sunuluyor. Apple, ülkemizde her türden iPhone seçeneceğini kullanıcılarla buluşturuyor, düzenli olarak yeni modelleri getiriyor ve fiyatlarda güncellemeler yapıyor. Peki şu anda Türkiye’de satılan iPhone’ların fiyatları ne kadar?
Bu içeriğimizde Apple’ın Türkiye’de resmî olarak sattığı iPhone’ların güncel fiyatlarına bakacağız. İçeriğimizde sadece Apple’ın sitesinde satılan modeller var. Şirket, her sene yeni modellerini tanıttığı için eski modelleri kaldırıyor. Bazı modellere hâlâ 3’üncü taraf satıcılardan ulaşmak mümkün ancak Apple’ın sitesinde yoklar. Bu yüzden biz de sadece Apple’ın resmî olarak sattığı iPhone’ların Türkiye fiyatlarını derledik.
Türkiye’de Apple’ın resmî olarak sattığı iPhone’lar
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|128 GB
|59.999 TL
|256 GB
|65.499 TL
|512 GB
|76.499 TL
iPhone 15 Plus Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|128 GB
|69.999 TL
|256 GB
|75.499 TL
|512 GB
|86.499 TL
iPhone 16e Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|128 GB
|49.999 TL
|256 GB
|55.499 TL
|512 GB
|66.499 TL
iPhone 16 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|128 GB
|69.999 TL
|256 GB
|75.499 TL
|512 GB
|86.499 TL
iPhone 16 Plus Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|128 GB
|79.999 TL
|256 GB
|85.499 TL
|512 GB
|96.499 TL
iPhone 16 Pro Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|128 GB
|89.999 TL
|256 GB
|95.499 TL
|512 GB
|106.499 TL
|1 TB
|117.499 TL
iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|256 GB
|109.999 TL
|512 GB
|120.999 TL
|1 TB
|131.999 TL
Apple’ın resmî sitesinde satılan iPhone modellerinin Türkiye fiyatları bu şekildeydi. Yukarıdan da görebileceğiniz üzere şirket, iPhone 16 dışında eski olarak sadece iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ı satıyor. iPhone fiyatlarının Ağustos 2025 itibarıyla güncel fiyatlar olduğunu belirtelim.