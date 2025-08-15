Apple'ın Türkiye'de sattığı iPhone modellerinin güncel fiyatları ne kadar? İşte Türkiye'de resmî olarak satılan tüm iPhone modellerinin güncel fiyatları.

Dünyanın en çok satan telefonları arasında bulunan iPhone modelleri, Türkiye’de de satışa sunuluyor. Apple, ülkemizde her türden iPhone seçeneceğini kullanıcılarla buluşturuyor, düzenli olarak yeni modelleri getiriyor ve fiyatlarda güncellemeler yapıyor. Peki şu anda Türkiye’de satılan iPhone’ların fiyatları ne kadar?

Bu içeriğimizde Apple’ın Türkiye’de resmî olarak sattığı iPhone’ların güncel fiyatlarına bakacağız. İçeriğimizde sadece Apple’ın sitesinde satılan modeller var. Şirket, her sene yeni modellerini tanıttığı için eski modelleri kaldırıyor. Bazı modellere hâlâ 3’üncü taraf satıcılardan ulaşmak mümkün ancak Apple’ın sitesinde yoklar. Bu yüzden biz de sadece Apple’ın resmî olarak sattığı iPhone’ların Türkiye fiyatlarını derledik.

Türkiye’de Apple’ın resmî olarak sattığı iPhone’lar

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 128 GB 59.999 TL 256 GB 65.499 TL 512 GB 76.499 TL

iPhone 15 Plus Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 128 GB 69.999 TL 256 GB 75.499 TL 512 GB 86.499 TL

iPhone 16e Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 128 GB 49.999 TL 256 GB 55.499 TL 512 GB 66.499 TL

iPhone 16 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 128 GB 69.999 TL 256 GB 75.499 TL 512 GB 86.499 TL

iPhone 16 Plus Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 128 GB 79.999 TL 256 GB 85.499 TL 512 GB 96.499 TL

iPhone 16 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 128 GB 89.999 TL 256 GB 95.499 TL 512 GB 106.499 TL 1 TB 117.499 TL

iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 256 GB 109.999 TL 512 GB 120.999 TL 1 TB 131.999 TL

Apple’ın resmî sitesinde satılan iPhone modellerinin Türkiye fiyatları bu şekildeydi. Yukarıdan da görebileceğiniz üzere şirket, iPhone 16 dışında eski olarak sadece iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ı satıyor. iPhone fiyatlarının Ağustos 2025 itibarıyla güncel fiyatlar olduğunu belirtelim.