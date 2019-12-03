Apple, 2019’da iPhone’lara En Çok İndirilen Uygulamaları Açıkladı

4 dk okuma süresi
22
4
4
3
1
Apple, Aralık ayı geleneğine yılın “en iyileri” ve “en popülerleri” şeklinde listeler açıklamaya devam ediyor. Yılın en iyileri için bir ödül töreni düzenleyen Apple, 2019 boyunca en çok indirilen oyunları da açıkladı. Gelin yılın en popüler iOS uygulamalarına birlikte bakalım.

Apple’ın uygulama ve oyun dünyasını ne kadar önemsediğini, özellike 2019 boyunca yaptığı yenilikler ile daha görmüş olduk. Artık iPhone gibi akıllı telefonların sattıran etmenler sadece teknik özellikler değil. Apple’da sektördeki tek kapalı işletim sistemi olan iOS’un sahibi olduğu için, mobil dünyaya özel yeni planlar yaptı.

Örneğin oyunlar için ücretli abonelik gerektiren Apple Arcade, diziler ve filmler için Apple TV+ gibi ekosistemleri bu yıl hayata geçirdi. E hal böyle olunca yılın en iyileri ve en popülerleri, çok daha merak edilir oldu. Apple’ın düzenlediği ödül töreniyle duyurduğu yılın en iyi oyun ve uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz. Gelin şimdi 2019’da en çok indirilen 20 ücretli ve 20 ücretsiz iOS uygulamasına bakalım. Ayrıca 2019'un en çok indirilen iOS oyunlarına da göz atabilirsiniz.

facetune

2019’da en çok indirilen, yani en popüler ücretli iOS uygulamaları:

  1. Facetune (26,99 TL) - Kamera 
  2. DSLR Camera (2,99 TL) - Kamera 
  3. Harika Haftalar (26,99 TL) - Çocuk gelişimi
  4. Rasyonel (1,99 TL) - Sınava hazırlık
  5. Glitche (1,99 TL) - Fotoğraf ve Video 
  6. Vücut Geliştirme Plus (2,99 TL) - Spor 
  7. Forest - Stay Focused (12,99 TL) - Üretkenlik
  8. TouchRetouch (12,99 TL) - Fotoğraf ve Video
  9. MotionX GPS (12,99 TL) - Navigasyon
  10. kirakira+ (6,99 TL) - Fotoğraf ve Video
  11. Color Splash (2,99 TL) - Fotoğraf ve Video
  12. MilGPS (79,99 TL) - Navigasyon
  13. CamScanner+ (1,99 TL) - Belge tarama
  14. My Contacts Backup Pro (12,99 TL) - Üretkenlik
  15. Colorful Black (1,99) - Fotoğraf ve Video
  16. Dalgona (6,99 TL) - Fotoğraf ve Video
  17. Distressed FX (1,99 TL) - Fotoğraf ve Video
  18. Badoo Premium (19,99 TL) - Sohbet, arkadaşlık
  19. TeamSpeak 3 (6,99 TL) - Sosyal ağ
  20. Redroid 90s (6,99 TL) - Fotoğraf ve Video

iOS kullanıcıları, bu yıl özellikle kamera, fotoğraf ve video uygulamalarına fazlasıyla para harcamışa benziyorlar. Bunun dışında navigasyon ve üretkenlik uygulamaları dikkat çekiyor.

faceapp

2019’da en çok indirilen, yani en popüler ücretsiz iOS uygulamaları:

  1. FaceApp - Fotoğraf ve Kamera
  2. Trendyol - Alışveriş
  3. Instagram - Sosyal ağ
  4. TikTok - Sosyal ağ
  5. WhatsApp - Mesajlaşma
  6. YouTube - Sosyal ağ, video
  7. Netflix - Dizi ve film
  8. letgo - İkinci alışveriş
  9. Google Haritalar - Navigasyon
  10. Spotify - Müzik
  11. Dolap - Alışveriş
  12. N11 - Alışveriş
  13. Facebook - Sosyal ağ
  14. e-Devlet - Vatandaşlık
  15. Messenger - Sosyal ağ, mesajlaşma
  16. Türk Telekom Online İşlemler - Operatör
  17. Ziraat Mobil - Bankacılık
  18. Vodafone Yanımda - Operatör
  19. Sahibinden.com - Alışveriş
  20. Twitter - Sosyal ağ

iOS kullanıcılarının yıl boyunca en çok indirdikleri uygulamaların ise genellikle sosyal ağ olması dikkat çekici. Ayrıca Türkiye özelinde, mobil alışveriş uygulamalarının da giderek daha fazla insana ulaştığını görüyoruz. Ek olarak Netflix ve YouTube, ücretli ve ücretsiz video içerik yayıncılığı kategorisinde peşpeşe listede yer alıyorlar.

Apple’ın 2019’a özel en iyiler ve en popüler olanlar listelerini aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca her hafta kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan uygulama kampanyalarından haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.
22
4
4
3
1
Emoji İle Tepki Ver
22
4
4
3
1
En Güncel Haberler