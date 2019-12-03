Apple’ın uygulama ve oyun dünyasını ne kadar önemsediğini, özellike 2019 boyunca yaptığı yenilikler ile daha görmüş olduk. Artık iPhone gibi akıllı telefonların sattıran etmenler sadece teknik özellikler değil. Apple’da sektördeki tek kapalı işletim sistemi olan iOS’un sahibi olduğu için, mobil dünyaya özel yeni planlar yaptı.
Örneğin oyunlar için ücretli abonelik gerektiren Apple Arcade, diziler ve filmler için Apple TV+ gibi ekosistemleri bu yıl hayata geçirdi. E hal böyle olunca yılın en iyileri ve en popülerleri, çok daha merak edilir oldu. Apple’ın düzenlediği ödül töreniyle duyurduğu yılın en iyi oyun ve uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz. Gelin şimdi 2019’da en çok indirilen 20 ücretli ve 20 ücretsiz iOS uygulamasına bakalım. Ayrıca 2019'un en çok indirilen iOS oyunlarına da göz atabilirsiniz.
2019’da en çok indirilen, yani en popüler ücretli iOS uygulamaları:
- Facetune (26,99 TL) - Kamera
- DSLR Camera (2,99 TL) - Kamera
- Harika Haftalar (26,99 TL) - Çocuk gelişimi
- Rasyonel (1,99 TL) - Sınava hazırlık
- Glitche (1,99 TL) - Fotoğraf ve Video
- Vücut Geliştirme Plus (2,99 TL) - Spor
- Forest - Stay Focused (12,99 TL) - Üretkenlik
- TouchRetouch (12,99 TL) - Fotoğraf ve Video
- MotionX GPS (12,99 TL) - Navigasyon
- kirakira+ (6,99 TL) - Fotoğraf ve Video
- Color Splash (2,99 TL) - Fotoğraf ve Video
- MilGPS (79,99 TL) - Navigasyon
- CamScanner+ (1,99 TL) - Belge tarama
- My Contacts Backup Pro (12,99 TL) - Üretkenlik
- Colorful Black (1,99) - Fotoğraf ve Video
- Dalgona (6,99 TL) - Fotoğraf ve Video
- Distressed FX (1,99 TL) - Fotoğraf ve Video
- Badoo Premium (19,99 TL) - Sohbet, arkadaşlık
- TeamSpeak 3 (6,99 TL) - Sosyal ağ
- Redroid 90s (6,99 TL) - Fotoğraf ve Video
iOS kullanıcıları, bu yıl özellikle kamera, fotoğraf ve video uygulamalarına fazlasıyla para harcamışa benziyorlar. Bunun dışında navigasyon ve üretkenlik uygulamaları dikkat çekiyor.
2019’da en çok indirilen, yani en popüler ücretsiz iOS uygulamaları:
- FaceApp - Fotoğraf ve Kamera
- Trendyol - Alışveriş
- Instagram - Sosyal ağ
- TikTok - Sosyal ağ
- WhatsApp - Mesajlaşma
- YouTube - Sosyal ağ, video
- Netflix - Dizi ve film
- letgo - İkinci alışveriş
- Google Haritalar - Navigasyon
- Spotify - Müzik
- Dolap - Alışveriş
- N11 - Alışveriş
- Facebook - Sosyal ağ
- e-Devlet - Vatandaşlık
- Messenger - Sosyal ağ, mesajlaşma
- Türk Telekom Online İşlemler - Operatör
- Ziraat Mobil - Bankacılık
- Vodafone Yanımda - Operatör
- Sahibinden.com - Alışveriş
- Twitter - Sosyal ağ
iOS kullanıcılarının yıl boyunca en çok indirdikleri uygulamaların ise genellikle sosyal ağ olması dikkat çekici. Ayrıca Türkiye özelinde, mobil alışveriş uygulamalarının da giderek daha fazla insana ulaştığını görüyoruz. Ek olarak Netflix ve YouTube, ücretli ve ücretsiz video içerik yayıncılığı kategorisinde peşpeşe listede yer alıyorlar.
Apple’ın 2019’a özel en iyiler ve en popüler olanlar listelerini aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca her hafta kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan uygulama kampanyalarından haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.