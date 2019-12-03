Apple, Aralık ayı geleneğine yılın “en iyileri” ve “en popülerleri” şeklinde listeler açıklamaya devam ediyor. Yılın en iyileri için bir ödül töreni düzenleyen Apple, 2019 boyunca en çok indirilen oyunları da açıkladı. Gelin yılın en popüler iOS uygulamalarına birlikte bakalım.

Apple’ın uygulama ve oyun dünyasını ne kadar önemsediğini, özellike 2019 boyunca yaptığı yenilikler ile daha görmüş olduk. Artık iPhone gibi akıllı telefonların sattıran etmenler sadece teknik özellikler değil. Apple’da sektördeki tek kapalı işletim sistemi olan iOS’un sahibi olduğu için, mobil dünyaya özel yeni planlar yaptı.

Örneğin oyunlar için ücretli abonelik gerektiren Apple Arcade, diziler ve filmler için Apple TV+ gibi ekosistemleri bu yıl hayata geçirdi. E hal böyle olunca yılın en iyileri ve en popülerleri, çok daha merak edilir oldu. Apple’ın düzenlediği ödül töreniyle duyurduğu yılın en iyi oyun ve uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz. Gelin şimdi 2019’da en çok indirilen 20 ücretli ve 20 ücretsiz iOS uygulamasına bakalım. Ayrıca 2019'un en çok indirilen iOS oyunlarına da göz atabilirsiniz.

2019’da en çok indirilen, yani en popüler ücretli iOS uygulamaları:

Facetune (26,99 TL) - Kamera DSLR Camera (2,99 TL) - Kamera Harika Haftalar (26,99 TL) - Çocuk gelişimi Rasyonel (1,99 TL) - Sınava hazırlık Glitche (1,99 TL) - Fotoğraf ve Video Vücut Geliştirme Plus (2,99 TL) - Spor Forest - Stay Focused (12,99 TL) - Üretkenlik TouchRetouch (12,99 TL) - Fotoğraf ve Video MotionX GPS (12,99 TL) - Navigasyon kirakira+ (6,99 TL) - Fotoğraf ve Video Color Splash (2,99 TL) - Fotoğraf ve Video MilGPS (79,99 TL) - Navigasyon CamScanner+ (1,99 TL) - Belge tarama My Contacts Backup Pro (12,99 TL) - Üretkenlik Colorful Black (1,99) - Fotoğraf ve Video Dalgona (6,99 TL) - Fotoğraf ve Video Distressed FX (1,99 TL) - Fotoğraf ve Video Badoo Premium (19,99 TL) - Sohbet, arkadaşlık TeamSpeak 3 (6,99 TL) - Sosyal ağ Redroid 90s (6,99 TL) - Fotoğraf ve Video

iOS kullanıcıları, bu yıl özellikle kamera, fotoğraf ve video uygulamalarına fazlasıyla para harcamışa benziyorlar. Bunun dışında navigasyon ve üretkenlik uygulamaları dikkat çekiyor.

2019’da en çok indirilen, yani en popüler ücretsiz iOS uygulamaları:

FaceApp - Fotoğraf ve Kamera Trendyol - Alışveriş Instagram - Sosyal ağ TikTok - Sosyal ağ WhatsApp - Mesajlaşma YouTube - Sosyal ağ, video Netflix - Dizi ve film letgo - İkinci alışveriş Google Haritalar - Navigasyon Spotify - Müzik Dolap - Alışveriş N11 - Alışveriş Facebook - Sosyal ağ e-Devlet - Vatandaşlık Messenger - Sosyal ağ, mesajlaşma Türk Telekom Online İşlemler - Operatör Ziraat Mobil - Bankacılık Vodafone Yanımda - Operatör Sahibinden.com - Alışveriş Twitter - Sosyal ağ

iOS kullanıcılarının yıl boyunca en çok indirdikleri uygulamaların ise genellikle sosyal ağ olması dikkat çekici. Ayrıca Türkiye özelinde, mobil alışveriş uygulamalarının da giderek daha fazla insana ulaştığını görüyoruz. Ek olarak Netflix ve YouTube, ücretli ve ücretsiz video içerik yayıncılığı kategorisinde peşpeşe listede yer alıyorlar.

Apple’ın 2019’a özel en iyiler ve en popüler olanlar listelerini aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca her hafta kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan uygulama kampanyalarından haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.