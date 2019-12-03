Son üyelerini Eylül 2019’da tanıttığı iPhone serisiyle yeni bir çıkış yakalayan Apple, her sene olduğu gibi yılın en iyi ve en popüler uygulamalarını Aralık ayında açıklamaya devam ediyor. Bu yılın en popüler, yani en çok indirilen oyunlar listesinde ise Türkiye’den, oldukça tanıdık gelen bir sürpriz var.

iPhone kullanıcılarının iOS işletim sistemine özel uygulama ve oyunları sevdikleri aşikar. Ancak yılın en çok indirilen uygulamalarına baktığımızda, işletim sistemlerinin farklılıkları ortadan kalkıyor. Bu listelerdeki oyun ve uygulamalara hemen hemen her cihazdan erişebiliyorsunuz.

Apple ise uygulama ve oyun dünyasında yeni stratejileriyle fark yaratmak üzerine çalışıyor. Apple Arcade başta olmak üzere yeni oyun ekosistemleri geliştiren firma, kapalı bir işletim sistemine sahip olmanın avantajlarını kullanıyor. Nitekim artık biliyor ki iOS’un kendisi, uygulamaları ve hizmetleri iPhone satışlarına doğrudan etki ediyor.

Apple’ın en popüler, en iyi gibi nitelendirmeleri büyük önem taşımaya başlayabilir. Hatta iOS’un Oscar ödülleri diyebileceğimiz, App Store’a özel ödül törenleri de düzenleniyor. En iyileri bir kenarı bırakıp popüler uygulama ve oyunlara geldiğimizde ise kullanıcıların tercihlerini görüyoruz.

2019’un en çok indirilen, yani en popüler ücretli iOS oyunları:

Plague Inc. (2,99 TL)

Adalet Namluda (2,99 TL)

Hermes: KAYIP (2,99 TL)

Earn to Die 2 (1,99 TL)

Construction Simulator 2014 (2,99 TL)

Minecraft (49,99 TL)

Driving Zone: Germany Pro (1,99 TL)

Badland 2 (2,99 TL)

Assassin’s Creed Identity (12,99 TL)

RFS - Real Flight Simulator (2,99 TL)

Real Drift Car Racing (2,99 TL)

Peace, Death! (1,99 TL)

Driving Zone 2 (2,99 TL)

Dictator 2: Evolution (1,99 TL)

Doodle Jump (1,99 TL)

Rebel Inc. (12,99 TL)

Construction Simulator 3 (26,99 TL)

GTA: San Andreas 49,99 TL)

Rush Rally ( 6,99 TL)

Isoland (1,99 TL)

En popüler ücretli iOS uygulamalarına baktığımız zaman, listede PC dünyasından da tanıdığımız Minecraft ve GTA gibi oyunları görüyoruz. Bu oyunlar yüksek fiyatlarına rağmen mobile özel oyunlara kafa tutuyorlar. Elbette listenin zirvesinde, son yılların en dikkat çekici yapımlarından olan Plague Inc. yer alıyor.

Ayrıca en çok indirilen ücretli oyunlar listesi bölgesel olduğu için ikinci sırada bir Türk yapımı olan Adalet Namluda oyununu görüyoruz. Ayrıca 2014 yılında yayınlanmasına rağmen 5 yıl sonra en çok indirilen ücretli uygulama listesine giren inşaat simulatörü oyunu da dikkat çekici. Türkiye’deki iPhone kullanıcılarının simülatör oyunlarına olan ilgisini listeye bakında görmek mümkün.

2019’un en çok indirilen, yani en popüler ücretsiz iOS oyunları:

PUBG: Mobile

Words Of Wonders

Kelime Savaşı

Kelime Gezmece

101 YüzBir Okey Plus

Otobüs Simulator: Ultimate

CodyCross: Çapraz Bulmaca

Brawl Stars

Fun Race 3d

Call of Duty: Mobile

Kafa Topu 2

Subway Surfers

Sniper 3d: Silah Oyunları

Crowd City

auapark.io

Stack Ball 3D

Candy Crush Saga

Happy Glass

Trivia Crack Türkçe

Okey Plus

Ücretsiz oyunlara baktığımızda elbette Kafa Topu 2’nin başarısından söz ederek giriş yapmamız gerek. Bu yıl, Türkiye’deki mobil oyun sektörünün en büyük yatırımlarından birisini alan Masomo tarafından geliştirilen oyun, yurt dışındaki pazarlardaki başarısını yurt içinde de sürdürüyor. Ekip, Kafa Topu 2 için geliştirmelere devam ederken, 2020’de dünya çağında çıkış yapacak Basketball oyunu için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ücretsiz oyun listesinin zirvesinde ise PUBG: Mobile’u görüyor, hemen ardından da bulmaca oyunlarının yükselişine tanıklık ediyoruz. Kelime bazlı 3 bulmaca oyunundan sonra, simulatorler, diğer bulmaca oyunları geliyor. Listenin bir diğer dikkat çeken yapımı ise CoD: Mobile. Oyun 2 ay önce çıkmış olmasına rağmen listeye 10. sıradan giriş yapmış durumda.

Apple’ın açıkladığı 2019 listelerini aktarmaya devam edeceğiz. Peki siz yukarıdaki oyunların hangisini oynuyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere...