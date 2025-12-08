Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone İşlemcilerinde Tarihi Değişiklik: Üretimin Intel'e Geçeceği İddia Edildi!

Geçtiğimiz haftalarda yeni MacBook işlemcilerinin üretiminin Intel'e geçeceği iddialarının ardından şimdi de aynı iddia iPhone'lar için geldi.

iPhone İşlemcilerinde Tarihi Değişiklik: Üretimin Intel'e Geçeceği İddia Edildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple ile Intel arasındaki yakınlaşma yeniden gündemde ve bu kez hedefte iPhone’lar var. Mac ve iPad çip tedarikine birkaç yıl içinde yeniden başlayacağı konuşulan Intel’in, bu iş birliğini iPhone’lara da taşıyabileceği söyleniyor.

GF Securities analisti Jeff Pu’nun MacRumors tarafından paylaşılan son raporuna göre Intel’in 2028 itibarıyla bazı standart iPhone modelleri için çip üretmeye başlaması bekleniyor. Bu çiplerin Intel’in gelecekteki 14A üretim süreciyle hazırlanacağı belirtiliyor. Bu zamanlama, Intel’in yaklaşık üç yıl sonra “iPhone 20” ve “iPhone 20e” gibi modeller için Apple’a A22 çiplerini üretmeye başlayabileceği anlamına geliyor.

Intel tasarımı değil üretimi üstlenecek

2

Ancak önemli bir ayrım var. Intel çipleri tasarlamayacak, yani sadece üretecek. iPhone çiplerinin mimarisi tamamen Apple’a ait olmaya devam ederken, Intel yalnızca üretimde TSMC’nin yanına ek bir tedarikçi olarak konumlanacak.

Bu söylenti, geçtiğimiz ay analist Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilerle de uyumlu. Kuo, Intel’in 2027’den itibaren giriş seviyesi M serisi Mac ve iPad çiplerini üretmeye başlayabileceğini belirtmişti. Bu üretimde de Intel’in gelişmiş 18A üretim teknolojisi kullanılacak.

"Öğrencilere ÖTV'siz Elektronik Cihaz" Teklifi Geçerse Fiyatlar Nasıl Değişecek? (iPhone, PlayStation ve Dahası) "Öğrencilere ÖTV'siz Elektronik Cihaz" Teklifi Geçerse Fiyatlar Nasıl Değişecek? (iPhone, PlayStation ve Dahası)
iPhone 17e'nin Ekranıyla İlgili Hem Sevindirici Hem de Hayal Kırıklığı Yaratacak İddialar Geldi iPhone 17e'nin Ekranıyla İlgili Hem Sevindirici Hem de Hayal Kırıklığı Yaratacak İddialar Geldi

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim