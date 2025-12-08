iPhone İşlemcilerinde Tarihi Değişiklik: Üretimin Intel'e Geçeceği İddia Edildi!

Geçtiğimiz haftalarda yeni MacBook işlemcilerinin üretiminin Intel'e geçeceği iddialarının ardından şimdi de aynı iddia iPhone'lar için geldi.

Apple ile Intel arasındaki yakınlaşma yeniden gündemde ve bu kez hedefte iPhone’lar var. Mac ve iPad çip tedarikine birkaç yıl içinde yeniden başlayacağı konuşulan Intel’in, bu iş birliğini iPhone’lara da taşıyabileceği söyleniyor.

GF Securities analisti Jeff Pu’nun MacRumors tarafından paylaşılan son raporuna göre Intel’in 2028 itibarıyla bazı standart iPhone modelleri için çip üretmeye başlaması bekleniyor. Bu çiplerin Intel’in gelecekteki 14A üretim süreciyle hazırlanacağı belirtiliyor. Bu zamanlama, Intel’in yaklaşık üç yıl sonra “iPhone 20” ve “iPhone 20e” gibi modeller için Apple’a A22 çiplerini üretmeye başlayabileceği anlamına geliyor.

Intel tasarımı değil üretimi üstlenecek

Ancak önemli bir ayrım var. Intel çipleri tasarlamayacak, yani sadece üretecek. iPhone çiplerinin mimarisi tamamen Apple’a ait olmaya devam ederken, Intel yalnızca üretimde TSMC’nin yanına ek bir tedarikçi olarak konumlanacak.

Bu söylenti, geçtiğimiz ay analist Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilerle de uyumlu. Kuo, Intel’in 2027’den itibaren giriş seviyesi M serisi Mac ve iPad çiplerini üretmeye başlayabileceğini belirtmişti. Bu üretimde de Intel’in gelişmiş 18A üretim teknolojisi kullanılacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.