iOS’larda yer alan kamera uygulaması önemli bir güvenlik açığı barındırıyor. Konum verilerine izin verilmiş her fotoğrafta, konumumuz zararlı kişilerle de paylaşılıyor. Apple ise bunun bir sorun olmadığını iddia ediyor.

Ülkemizde de milyonlarca insan tarafından kullanılan iPhone’lar önemli bir tehditle karşı karşıya. iOS üzerinde ortaya çıkan bir güvenlik açığı, zararlı kişilerin kullanıcıların verilerine ulaşmasına olanak tanıyor. Yazılımcı Tommy Mysk’in blogunda yayınladığı habere göre, iPhone’larda bulunan kamera uygulamasında göz ardı edilebilen tehlikeli bir açık var.

iPhone’ların kamera uygulaması ilk kez açıldığında kullanıcıların konum bilgilerine erişmek için izin istiyor. Kullanıcıların çok büyük bir kısmı ise bu izni kabul ediyor. Bu izin sayesinde uygulama tüm fotoğraflarda GPS verilerini de ekliyor. Bir kere izin alındığı için her fotoğrafta GPS verilerini de ekleyen uygulama, sosyal medyaya yüklenen her fotoğrafta konum bilgilerimizi de paylaşıyor.

Yazılımcının yaptığı açıklamaya göre, bu izin sayesinde kötü amaçlı kişiler fotoğraflarda yer alan GPS bilgilerine ulaşıp farklı amaçlar için kullanabiliyor.

Apple’a Göre Bu Bir Açık Değil

Apple ise bu durumun bir güvenlik açığı olmadığını düşünüyor. Bu özelliği uygulamadan kaldırmayı düşünmediklerini belirten Apple, “izin” sisteminin yeterli olduğunu düşünüyor. Bu noktada kullanıcılar olarak bizler önlem almalıyız. Eğer konum bilgilerinizin başka insanların eline geçmesini istemiyorsanız, kamera uygulamasının konum bilgileri iznini kapatabilirsiniz.

Android Sahipleri de Dikkat Etmeli

Aslında bu durum Android için de geçerli. Telefonlarınız konum için izin istediğinde, verdiğiniz bu iznin sonuçlarını düşünmenizi öneriyoruz. Bu noktada sadece konum değil, diğer izinlere de temkinli yaklaşmak gerekiyor.