Vision Pro ile videoların içine dalmanızı sağlayan uzamsal video özelliği, iPhone'larda tek kalite ayarına kısıtlanmış durumda.

Teknoloji devi Apple, iPhone’ların kamera kalitesini her yeni seride geliştirerek ilerliyor. Bu yönüyle şirket, beğenileri toplarken çok sayıda ekipmana gerek kalmadan oldukça başarılı işlerin ortaya çıkmasını da mümkün kılmış oluyor. Zira bu sayede yüksek bütçeli işleri bile son model bir iPhone ile halletmenin mümkün olduğunu gördük.

Fakat Apple’ın son modellerini ayrıştırabilmek için belirli özellikleri sadece onlara getirdiğini de biliyoruz. Uzamsal video çekimi özelliği de bunlardan biri. Kullanıcıların 3 boyutlu (?) videolar çekmesini sağlayan bu özellik, iPhone 15 Pro ve Pro Max üzerinde kullanılabiliyor. Yani iPhone 15’te uzamsal video çekemiyorsunuz.

Fakat Pro modellerinde de kalite limiti var.

iPhone 15 Pro’da kamerayı açıp uzamsal video çekmek istediğinizde sadece 1080p 30FPS video çekebiliyorsunuz. Fakat App Store’da yer alan Spatialify isimli uygulamaya 3 dolar (ülkemizde 99 TL) verdiğinizde hem 1080p 60FPS çekim yapabiliyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi uygulama, 4K 30FPS çekim yapmanızı da mümkün kılıyor. Bu da limitin donanımla değil yazılımla sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Uzamsal videoları telefonda izlediğiniz zaman çok da bir şey fark etmiyor. Fakat Vision Pro’nun lenslerinden baktığınızda o ana dönmüş gibi oluyorsunuz. Üstteki videodan özelliğin mantığını anlayabilirsiniz. Spatialify uygulaması, geçtiğimiz kasım ayında gündeme gelmiş, Meta Quest 3 gibi diğer başlıklarda uzamsal video oynatılmasını mümkün kılmıştı. Vision Pro’nun çıkışıyla da odağı bu yöne evrildi. Uygulamaya bu linkten ulaşabilirsiniz.