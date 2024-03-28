İlk Katlanabilir iPhone, Yine Ertelenmiş Olabilir

Apple'ın uzun zamandır söylentilere konu olan katlanabilir iPhone modelini raflarda görmek için daha uzun süre beklememiz gerekebilir.

Apple, gelecekte bir katlanabilir iPhone ile karşımıza çıkacak ancak ne zaman çıkacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Daha önce gördüğümüz farklı iddialar bize 2026 ve 2027 yılına işaret ediyordu. Şimdi ise kulislerde yeni bir söylenti dolaşmaya başladı. Buna göre katlanabilir iPhone modeli beklenenden geç gelecek.

Alpha Biz'in haberine göre Apple yöneticileri, firmanın tarihindeki ilk katlanabilir modeli bir süre daha ertelemeye karar verdi. Buna göre katlanabilir iPhone modelinin çıkışı en erken 2026 yılının son çeyreğinden 2027'nin ilk çeyreğine ertelenecek. Bu durumun sebebi ise Apple'ın parça tedariğinde yaşadığı sorunlar olarak gösteriliyor.

Apple, ekran kalitesinden yana dertli

Apple, özellikle firmanın standartlarını sağlayabilecek katlanabilir ekranlar bulmakta çok ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, kullandığı her bir parça için ayrı bir standart prosedürüne sahip ve herhangi bir bileşenin bu standardı karşılamaması durumunda cihazlarda kullanımına izin verilmiyor.

Analistler ise katlanabilir iPhone konusunda oldukça şüpheci olmaya devam ediyor. Apple'ın mühendislik anlamında fazla titiz ve seçici olabileceğini söyleyen araştırmacılar, firmanın hem teknolojik yeterlilik anlamında hem de sağlamlık anlamında taleplerini karşılayabilecek, uygun fiyat aralığında ve yeterince çok üretilen bileşenler bulamayacağını ifade ediyor.

Yakın zamanda ortaya atılan bir başka iddia ise Apple'ın katlanabilir telefon gelişimini tamamen durdurduğu yönündeydi. Son olarak Samsung panelleri deneyen ancak panellerden memnun kalmadığı belirtilen Apple gerçekten de böyle bir karar vermiş olabilir.