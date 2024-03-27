iPhone 16 serisinin maketlerine ait görüntüler sızdırıldı. Çin'den gelen görüntüler, yaklaşan telefonların tasarım detaylarını ortaya çıkartmış oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, büyük olasılıkla eylül ayında bir lansman gerçekleştirecek ve iPhone 16 serisini tüketicilerle buluşturacak. Zaman yaklaşırken giderek daha fazla kaynamaya başlayan iddia kazanı ise yaklaşmakta olan telefonlarla ilgili bazı bilgiler edinmemizi sağladı. Şimdiyse iPhone 16 serisinin tasarımıyla ilgili en büyük sızıntılardan bir tanesi yaşanmış durumda.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da, iPhone 16 serisine ait olduğu ileri sürülen bir dizi görüntü paylaşıldı. Bu görüntülerde yaklaşmakta olan telefonların maketleri bulunuyordu. Eğer bu maketler gerçekse iPhone 16'nın tasarımının kesinleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü maketler, çoğu zaman kılıf üreticilerinin üretime başlaması için önceden temin ediliyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın kamera tasarımı gerçekten değişiyor!

Paylaşılan görüntülerden bir tanesinde, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın tasarımının yer aldığını görüyoruz. Makete göre Apple, ikili kamera kurulumuna sahip olan bu modellerde, üst üste yerleştirilmiş kamera tasarımını tercih edecek. Ayrıca Apple'ın yıllardır kullandığı ses kapama tuşu, 2024 yılında düz iPhone modelleri için de tarih olacak gibi görünüyor. iPhone 15 serisinin aksine iPhone 16, "Eylem Butonu" ile gelecek. Ayrıca bununla birlikte ses butonları, daha büyük tasarımlara ev sahipliği yapacaklar.

Maket görüntülerinde dikkat çeken hususlardan bir tanesi de yeni bir buton. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan bazı iddialar, iPhone 16'da bir buton daha olacağını, bu butonun video kaydı gibi işlemler için kullanılacağını ileri sürüyordu. İşte maket görselleri, bu butonun varlığına ilişkin en somut veriyi sağlıyor.

Pro modellerin ekranı büyüyecek

Pek çok kaynağa göre Apple, bu yıl piyasaya süreceği Pro modellerde ekran boyutunu büyütecek. Bu bağlamda; iPhone 16 Pro'nun 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'in ise 6.9 inç boyuta sahip olacağı iddia ediliyordu. İşte iPhone 16 Pro maketleri, durumun gerçekten de böyle olacağını gösteriyor. Çünkü iPhone 16 Pro maketi, iPhone 15 Pro maketinden biraz daha uzun. Bu da ekran boyutunun büyümesini sağlayacak.

Bu arada; maketler arasında çok ufak bir boyut farkı olmasının nedeni, ekran boyutlarındaki değişimin çok küçük olması. iPhone 15 Pro'da 6.1 inç, iPhone 15 Pro Max'te ise 6.7 inç ekran bulunuyordu.

iPhone 16 tasarımlarıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ettikçe, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.