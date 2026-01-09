iPhone Kullanıcılarının Yeni Güncellemeleri Yüklemeye Çekindikleri Ortaya Çıktı

iPhone kullanıcılarının iOS 26'ya geçip geçmediğiyle ilgili 2 araştırma yapıldı. Biri çoğunluğun iOS 18'de kalıp geçmediğini, diğeri ise geçtiğini söylüyor.

Apple’ın iPhone modelleri, dünya çapında yüz milyonlarca insan tarafından kullanılmalarıyla en popüler telefonlardan biri konumunda. Peki insanlar son yılların en büyük güncellemelerinden biri olan ve eylül ayında resmen yayımlanmaya başlayan iPhone’ların yeni işletim sistemi sürümü iOS 26 için güncelleme yapıyor mu?

İşte bu sorunun yanıtı Statcounter tarafından toplanan verilerle verildi. Statcounter’a göre iOS 26 güncellemesi, benimsenme açısından önceki iPhone güncellemelerinin ciddi anlamda gerisinde kalmış. Yani buna göre insanların çoğu iOS 26’ya hâlâ geçmemiş.

Statcounter'a göre iOS 18 kullananların sayısı daha fazla

Statcounter’a göre Ocak 2026 itibarıyla iOS sürüm verileri, aktif iPhone’lar arasında iOS 18’in daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koymuş. En çok %33,8 ile iOS 18.7, %25,2 ile iOS 18.6, %5,6 ile ise iOS 18.5 kullanılıyormuş. iOS 26 tarafında ise sürümler arasında iOS 26.1’in %10,6, iOS 26.2’nin %4,6, iOS 26.0’ın ise %1,1 kullanım oranına sahip olduğu belirtilmiş.

Sonuç olarak ise piyasaya sürülmesinin üzerinden dört ay geçmesine rağmen iOS 26 iPhone kullanıcılarının yalnızca yaklaşık %16'sı tarafından kullanılırken iOS 18 %60'ın üzerinde bir oranda kullanılmaya devam ediyor. Geçmişe göre bunun fark gösterdiğinin de altını çizmemiz gerek. Yani iOS 26’ya özel bir durum var. Öyle ki Ocak 2025’te o zamanki en son sürüm olan iOS 18 en popülerdi, Ocak 2024’te ise o zamanki en popüler sürüm olan iOS 17’nin kullanım oranı %50’nin üzerindeydi.

Yani anlayacağınız ilginç bir durum mevcut. Neden geçmediği konusunda bir bilgi yok ancak tartışmalı Liquid Glass isimli tasarım, iOS 26’ya geçiş ile gelen bazı problemler buna neden olmuş olabilir.

Tam tersini söyleyen veriler de var

İlginç bir şekilde başka bir kaynak bu durumun tam tersini söylüyor. TelemetryDeck’in araştırmasına göre iOS 26 oranı Statcounter’ınkine göre çok daha iyi. Buna göre kullanıcıların %60’ı yeni yazılımı, %37’si iOS 18’i kullanıyor. TelemetryDeck’in verileri gerçekten tam tersi. Hangisi doğru bilemiyoruz ancak iki şirketin araştırma metodolojisi farklı.

Peki hangisine güvenmeliyiz? Statcounter, direkt web gösterimleri üzerinden verileri paylaşıyor. TelemetryDeck ise doğrudan SDK’sını kullanan uygulamalar üzerinden takip ediliyor. Ayrıca üçüncü taraf geliştiricilerden gelen veriler de TelemetryDeck’i destekliyor. Sonuç olarak TelemetryDeck’in verilerinin daha güvenilir olabileceği anlamına geliyor. Tabii ki hiçbiri resmî veri olmadığı için biri kesin doğru diyemeyiz.

Tabii her iki veriye de bakarsak iPhone kullanıcılarının ciddi bir bölümünün cihazlarına gelen güncellemeyi hemen yüklemediklerini görüyoruz. Burada özellikle son yıllarda yeni iOS güncellemelerinde sıklığı artan sorunların etkisinin olduğunu tahmin etmek zor değil.