iPhone 18 Pro Hakkında Yeni İddialar Ortaya Atıldı: Ön Kameranın Yeri Değişebilir!

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen kaynak Ice Universe, iPhone 18 Pro hakkında bilgiler paylaştı. Cihazda ekran altı Face ID ve ön kameranın yerinin değiştirildiğini görebiliriz.

Yeni başladığımız 2026 yılı, Apple için de dolu dolu geçecek bir yıl olacak. Öyle ki bu sene içerisinde çok sayıda yeni Apple ürününün geldiğini göreceğiz. Tabii ki bu yıl en çok merak edilen duyurulardan biri de eylül ayında gelmesi beklenen iPhone 18 serisi. Telefonlar hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Bunlara bir yenisi daha ekledi.

Akıllı telefonlar hakkındaki doğru çıkan sızıntılarıyla tanınan güvenilir kaynak Ice Universe, iPhone 18 Pro modeli hakkında önemli iddialar paylaştı. Bu iddialar, cihazın ön kamerası ve Face ID sistemi hakkında.

Face ID ekran altına gidebilir, ön kamera sol üste taşınabilir

Ice Universe’ün edindiği bilgiler, daha önce çıkan sızıntıları destekliyor. Uzun bir süredir Apple’ın iPhone’lardaki Face ID kamerasını ekran altına taşıyacağı konuşuluyordu. Ice Universe de bunu desteklemiş ve iPhone 18 Pro’da Face ID kamerasının artık ekranın altında yer alacağını belirtmiş. Sensörün ekranın altına gitmesi de ön taraftaki kamera kısmının çok daha küçük hâle geleceği anlamına geliyor. Apple, yıllardır bu sistem üzerinde çalışıyordu. Görünüşe göre iPhone 18’de nihayet gerçek olacak.

Bir diğer bilgi ise kameranın konumuyla alakalı. Bu biraz tartışmalı bir konu. Ice Universe’e göre iPhone 18 Pro modelinde kameranın sol üste koyulma ihtimali var. Yani artık ortada Dinamik Ada şeklinde değil sol üst tarafta delik şeklinde bir tasarım görebiliriz. Ancak bu iddiaya kesin gözle bakmamak gerekiyor.

Kameranın sol üste taşınacağı iddiası daha önce ortaya atılmıştı. Ancak bazı kaynaklar bunun doğru olmadığını söylemiş, sadece daha küçük bir Dinamik Ada olacağını ve kameranın aynı yerde yer alacağını belirtmişti. Kısacası bu konuda net bir bilgi yok. Neyin doğru çıkacağını zaman gösterecek.