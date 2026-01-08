Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Pro Hakkında Yeni İddialar Ortaya Atıldı: Ön Kameranın Yeri Değişebilir!

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen kaynak Ice Universe, iPhone 18 Pro hakkında bilgiler paylaştı. Cihazda ekran altı Face ID ve ön kameranın yerinin değiştirildiğini görebiliriz.

iPhone 18 Pro Hakkında Yeni İddialar Ortaya Atıldı: Ön Kameranın Yeri Değişebilir!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yeni başladığımız 2026 yılı, Apple için de dolu dolu geçecek bir yıl olacak. Öyle ki bu sene içerisinde çok sayıda yeni Apple ürününün geldiğini göreceğiz. Tabii ki bu yıl en çok merak edilen duyurulardan biri de eylül ayında gelmesi beklenen iPhone 18 serisi. Telefonlar hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Bunlara bir yenisi daha ekledi.

Akıllı telefonlar hakkındaki doğru çıkan sızıntılarıyla tanınan güvenilir kaynak Ice Universe, iPhone 18 Pro modeli hakkında önemli iddialar paylaştı. Bu iddialar, cihazın ön kamerası ve Face ID sistemi hakkında.

Face ID ekran altına gidebilir, ön kamera sol üste taşınabilir

top

Ice Universe’ün edindiği bilgiler, daha önce çıkan sızıntıları destekliyor. Uzun bir süredir Apple’ın iPhone’lardaki Face ID kamerasını ekran altına taşıyacağı konuşuluyordu. Ice Universe de bunu desteklemiş ve iPhone 18 Pro’da Face ID kamerasının artık ekranın altında yer alacağını belirtmiş. Sensörün ekranın altına gitmesi de ön taraftaki kamera kısmının çok daha küçük hâle geleceği anlamına geliyor. Apple, yıllardır bu sistem üzerinde çalışıyordu. Görünüşe göre iPhone 18’de nihayet gerçek olacak.

Bir diğer bilgi ise kameranın konumuyla alakalı. Bu biraz tartışmalı bir konu. Ice Universe’e göre iPhone 18 Pro modelinde kameranın sol üste koyulma ihtimali var. Yani artık ortada Dinamik Ada şeklinde değil sol üst tarafta delik şeklinde bir tasarım görebiliriz. Ancak bu iddiaya kesin gözle bakmamak gerekiyor.

Kameranın sol üste taşınacağı iddiası daha önce ortaya atılmıştı. Ancak bazı kaynaklar bunun doğru olmadığını söylemiş, sadece daha küçük bir Dinamik Ada olacağını ve kameranın aynı yerde yer alacağını belirtmişti. Kısacası bu konuda net bir bilgi yok. Neyin doğru çıkacağını zaman gösterecek.

iPhone'unuz Çalınırsa Çalan Kişinin Kim Olduğunu ve Telefonun Konumunu Öğrenebilirsiniz! Nasıl Yapacağınızı Anlattık iPhone'unuz Çalınırsa Çalan Kişinin Kim Olduğunu ve Telefonun Konumunu Öğrenebilirsiniz! Nasıl Yapacağınızı Anlattık
Apple iPhone 18

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim