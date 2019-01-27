iPhone cep telefonlarının parça tedarikçisi olan kuruluşlar farklı ülkelerde (Endonezya, Vietnam ve Hindistan) fabrika açıyor.

Bilindiği üzere Apple, cep telefonu parçalarını farklı şirketlerden tedarik ediyor. Tedarik edilen cep telefonu parçaları içerisinde; Wi-Fi ve işlemci gibi kritik parçalar da bulunuyor. Apple şirketinin montaj işlemlerinin yaklaşık olarak %30 gibi bir büyük kısmı Pegatron şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak şirket yakın bir zamanda, oldukça önemli bir karar aldı.

Pegatron, Çin Dışındaki Ülkelerde Üretim Yapacak

Daha önceden fabrikaları Çin’de bulunan ve Apple'ın montaj işlemlerini burada gerçekleştiren Pegatron şirketi, farklı ülkelere açılıyor. Kuruluş bundan sonra fabrikalarını yalnızca Çin’de değil, aynı zamanda Endonezya, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde de kuracak.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, farklı ülkelerdeki pazarlara açılma isteği, daha ucuz iş gücünün olduğu ülkelere yerleşebilme, ABD tarafından baskı yapılabileceği endişesi gibi sebepler; şirketin böyle bir karar almasında son derece etkili oldu.

Foxconn Şirketi de Aynı Politikayı İzlemişti

Her ne kadar tüm gözler Pegatron firmasına yönelmiş olsa bile, diğer kuruluşlara da bakmak gerekiyor. ABD baskısının artması nedeniyle Foxconn gibi çeşitli şirketler, Güneydoğu Asya'daki diğer ülkelere açılma gereksinimi duydu.

Çin, bugüne kadar dünyada en fazla fabrika açılan ülke olarak biliniyordu. Yaşanan bu son gelişmelerle birlikte; artık dünyadaki dengelerin yeniden değişeceği görülebiliyor. ABD ve Çin arasındaki gerilimi ise, tüm dünya kaygılı gözlerle izlemeye devam ediyor.