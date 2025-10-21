Tümü Webekno
Apple "R" Yaptı: iPhone'larda Liquid Glass Tasarım Açıp Kapatılabilecek

iOS 26.1'in dördüncü beta sürümünde Liquid Glass'ın opaklığını ayarlamanızı sağlayan bir özellik tespit edildi. Bu yeni özellik, Liquid Glass'ı beğenmeyen veya okuma sorunu yaşayan kullanıcıların çok işine yarayacak. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün iOS 26.1 için yeni bir beta sürüm yayımladı. Bu beta sürüm, markanın yeni tasarım dili Liquid Glass'tan hoşlanmayanları mest edecek bir özelliğe ev sahipliği yapmaya başladı. iOS 26.1'in kararlı sürümü ile iPhone sahiplerine ulaşması beklenen özellik, kullanıcıları rahatlatacak diyebiliriz.

Liquid Glass, bazı kullanıcılar tarafından beğenildi. Bazıları ise bu özellikten hiç ama hiç hoşlanmadılar. Apple'ın iOS 26.1'in son beta sürümünde yer alan özellik, Liquid Glass'ı kullanmak istemeyen kullanıcıların bu özelliği kısmen de olsa kapatmalarını sağlayacak.

iPhone'lara gelecek yeni özellik böyle görünecek:

Başlıksız-1

Yukarıdaki görselden de anlayabileceğiniz üzere iPhone'lara eklenecek yeni bir ayar menüsü, Liquid Glass'ın daha opak bir hâle gelmesini sağlayacak. Kullanıcı, bu seçeneği aktifleştirdiği zaman arka plan rengiyle daha az karışmış pencereler görecekler. Böylelikle Liquid Glass'ın doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkan okunamama sorunu, çok büyük oranda çözülmüş olacak.

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

Apple, "Ekran ve Parlaklık" menüsü altına ekleyeceği opaklaştırma seçeneği için kapsamlı bir ayar sunmuyor. Yani Liquid Glass'ın opaklığını istediğiniz gibi ayarlayamıyorsunuz. Ayrıca bu özelliği aktif etmek, arayüzün tamamında opaklaştırma yapıyor. Yani hem kilit ekranı hem de Fotoğraflar uygulaması, bu durumdan etkileniyor.

