iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

Apple iOS 26.1 güncellemesini kullanıcılara sunmaya hazırlanırken, bu içeriğimizde iOS 26.4 güncellemesine kadar gelecek 5 yeni özelliği sizler için bir araya getirdik.

iOS 26 geçen ay yayımlanırken, iOS 26.1 beta testi hâlihazırda devam ediyor. Şimdiye kadar iOS 26.1 hem Apple Intelligence'ı hem de uyumlu AirPods'lardaki Canlı Çeviri'yi ek dillerde kullanılabilir hâle getirdi ve Apple Music, Takvim, Fotoğraflar, Saat ve Safari uygulamalarında diğer bazı küçük değişiklikler içeriyor.

Bu süreçte sızıntılardan söylentilere kadar iOS 26.1 beta sürümlerinden iOS 26.4'e kadar gelecek sürümlerde iPhone telefonlara gelecek özellikler ortaya çıkmıştı. Biz de bu özellikleri sizler için bir araya getirdik.

Dijital pasaport

iOS 26 artık ABD vatandaşlarının pasaportunun dijital bir versiyonunu Apple'ın Cüzdan uygulamasına eklemenize izin verecek.

Apple'ın web sitesindeki yazıya göre özellik bu yıl içinde kullanıma sunulacak. Apple başlangıçta bir yazılım güncellemesi gerekeceğini söylemişti ancak artık bundan bahsetmiyor, bu nedenle belki de özellik sunucu tarafında bir güncelleme ile etkinleştirilebilir.

RCS iyileştirmeleri

Apple bu yılın başlarında gelecekteki iOS, iPadOS, macOS ve watchOS yazılım güncellemelerinde Mesajlar uygulamasına uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajları için destek eklemeyi planladığını söylemişti ancak bu; henüz iOS 26 yüklü iPhone'larda ya da şu ana kadar yayınlanan iOS 26.1 beta sürümlerinde uygulanmadı.

RCS için uçtan uca şifreleme, ilk olarak Mart ayında duyurulmuştu. Apple, RCS özelliklerini kullanıma sunduğunda iPhone, iPad ve Mac'te RCS konuşmaları için beklenen beş yeni özelliği aşağıda bulabilirsiniz:

iMessage'da her zaman olduğu gibi Apple ve diğer üçüncü tarafların mesaj ve ekleri cihazlar arasında gönderilirken okuyabilmesini engelleyecek uçtan uca şifreleme

Mesaj içi yanıtlar

Mesajları düzenleme

Mesajları geri çekme

RCS mesajları için özel geçici çözümler olmadan Tapback desteği

Kişiselleştirilmiş Siri

Temmuz ayı sonlarında Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın Siri'nin daha kişiselleştirilmiş bir versiyonu üzerinde "iyi ilerleme" kaydettiğini söylemiş ve özelliklerin önümüzdeki yıl piyasaya sürülme yolunda olduğunu yinelemişti. Bloomberg'den Mark Gurman, yeni Siri'nin 2026 baharında piyasaya sürülmesini bekliyor, bu nedenle Apple muhtemelen iOS 26.4 lansmanını hedefliyor.

Apple kişiselleştirilmiş Siri özelliklerini ilk olarak WWDC 2024 açılış konuşmasında duyurmuş ancak Mart ayında ertelendiğini açıklamıştı. Yeni özellikler arasında kullanıcının kişisel bağlamının daha iyi anlaşılması, ekran farkındalığı ve uygulama başına daha derin kontroller yer alacak.

Uydu üzerinden hava durumu

Bu yılın başlarında MacRumors katılımcısı Aaron Perris ilk iOS 26 geliştirici beta kodunda yayınlanmamış bir "Uydu üzerinden hava durumu" özelliğine referanslar keşfetmişti ancak bu özellik henüz yayınlanmadı ve Apple tarafından duyurulmadı, bu nedenle hâlâ gelip gelmeyeceği belli değil. Yine de eninde sonunda kullanıma sunulacağı düşünülüyor.

Bu özellik, Wi-Fi ve hücresel kapsama alanı olmayan fakat desteklenen alanlarda Hava Durumu uygulamasında hava tahmini ve diğer hava durumu bilgilerini görüntülemenize olanak tanıyacak. Apple'ın diğer uydu özellikleri arasında uydu üzerinden Acil SOS, uydu üzerinden Mesajlar, uydu üzerinden Bul ve uydu üzerinden Yol Yardımı yer alıyor ve kullanılabilirlik ülkeye göre değişiyor.

Yeni emojiler

iOS 26.4'e kadar iPhone birçok yeni emoji eklenecek. Unicode Konsorsiyumu, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü kutlamaları kapsamında Unicode 17.0'ın bir parçası olan yeni emojilerden bazılarını tanıtmıştı.

Apple'ın kendi incelemelerini ve uyarlamalarını yapıp bu yeni emojileri iOS 26.4'e kadar iPhone'lara getirmesi bekleniyor.

