Şimdilerde müzik dinlemek için her ne kadar Spotify, Apple Music, Fizy ve SoundCloud gibi uygulamalar revaçta olsa da radyoların yerini hiçbir şey tutmaz. Hatta radyo programlarındaki sunucuların müziği kesip birkaç kelam etmesi bile ortamın havasını değiştirmeye yeterli olur.

Bir zamanlar, Nokia ve Samsung’un akıllı telefon kategorisine girebilecek bazı cihazlarında bu özelliği bir süre görsek de şimdilerde, tek tuşla bir radyoya erişmek mümkün değildir. Bu durum ise radyo tutkunları için büyük bir eksikliktir.

Peki akıllı telefonlarda neden radyo yoktur?

Aslında neredeyse tüm akıllı telefonlar, FM radyo tarayıcısına sahiptir.

Ancak bu özelliğin akıllı telefonlarda aktif edilebilmesi için üreticilerin ve operatörlerin bu kullanıma onay vermesi gerekir. Onay verilmediği takdirde telefonların içindeki radyo çipleri, kilitli bir durumda kalır. Eski telefonlarda ise bu çip açıktı ve radyo erişiminde herhangi bir sınır yoktu.

Örneğin Apple, cihazlarına radyo erişimi sağlama noktasında oldukça katı bir tutuma sahiptir.

Aslında iPhone’da kullanılan Wİ-Fİ/Bluetooth yonga seti kombinasyonu, Apple tarafından tasarlanmak yerine Broadcom’dan satın alınırdı ve bu üretici de yonga setine bir radyo alıcısı eklemişti.

Böylece Apple’ın hâlihazırda var olan alıcıyı kullanmayı sürdürmesi oldukça mantıklıydı. Ancak ilk iPhone’larda bu ayarlayıcı olmasına rağmen radyo desteği, Apple’a bağlıydı.

Çünkü radyonun çalışması için FM devresi kurulmalıydı fakat bu kurulum, hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yani Apple, eğer istese iPhone’un FM alıcısını kolaylıkla etkinleştirebilir ve kullanıcılarına radyo deneyimi sunabilirdi.

Ancak Apple, Samsung ve Nokia gibi tüm şirketler FM radyoların, kullanıcı deneyimlerini temel standartlarda bile karşılamadığı görüşündedir.

Çünkü radyo istasyonlarının kullanılabilirliği, kullanıcıların bulunduğu konuma bağlıdır. Yaşadığı bir şehirde favori bir istasyona sahip olan kullanıcı, farklı bir şehre seyahati sırasında bu istasyona ve dolaylı olarak o radyo kanalına erişimini kaybeder.

Ayrıca radyolardaki ortalama ses kalitesi, saniyede 128 kpbs iken Apple Music, Spotify ve Fizy gibi uygulamalar çok daha yüksek bir ses kalitesine sahiptir. Son olarak radyolarda çoğu kullanıcının hoşlanmadığı, uzun reklam araları da vardır.

Dolayısıyla tüm bu sebeplerden dolayı FM radyo tarayıcıları, üreticiler tarafından aktifleştirilmez ve kullanıcılar da internet radyoları üzerinden müzik ve haberlere erişim sağlayabilir.

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