App Store'da bulunan Jungle Runner adlı oyun, dünyanın herhangi bir bölgesinden bağlandığınızda basit, pek de eğlenceli olmayan bir mobil oyun sunarken; Türkiye'den bağlandığınızda paranızı kaptırdığınızda bir daha geri alamadığınız kripto para destekli kumar uygulamasına dönüşüyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın özellikle iPhone'lar için güvenlik konusunu ne kadar ön planda tuttuğu hepimizin malumu. Ancak görünen o ki dolandırıcılar, Apple'ın güvenlik önlemlerini aşıp kullanıcıları dolandırmak için yeni yöntemler geliştirmek konusunda daha yetenekliler.

Kosta Eleftheriou tarafından ortaya çıkarılan Jungle Runner adlı bir iOS uygulaması, ilk etapta iki boyutlu, basit bir oyun gibi görünüyor. Ancak bu sadece oyunu yurt dışında oynamaya çalıştığınızda geçerli bir durum. Jungle Runner'ı Türkiye'de açtığınızda ise kripto para destekli bir kumar uygulaması ile karşılaşıyorsunuz.

Sahte "koşu" oyunu, Türkiye'den bağlanıldığında cezbedici bonuslara sahip bir kumar uygulamasına dönüyor

"Eğlenceli bir koşu oyunu" olduğunu iddia eden uygulamayı Türkiye'den açtığınızda tarayıcı benzeri harici bir ekran ile karşılaşıyorsunuz ve bu ekranda oyunun içeriğinde olduğu gibi ormanda koşturan bir maymun değil, ışıl ışıl parlayan bir rulet çarkı görüyorsunuz. Üstelik uygulamada kredi kartı ile nakit ödeme yapabileceğiniz gibi kripto para ile de ödeme yapabiliyorsunuz.

Uygulamayı ortaya çıkaran Eleftheriou'ya göre Jungle Runner'ın sözde geliştiricisi Colin Malachi'yi internette bulmak imkansız. Daha da kötüsü söz konusu uygulama, insanları dolandırmaya aylardır devam ediyor. Buradaki "dolandırma" kelimesi yalnızca uygulamanın vadettiğinden farklı bir oyun sunmasını kastetmiyor. Kullanıcılara bol keseden bonuslar dağıtan kumar uygulaması, bu bonusları alabilmek için kullanıcılardan depozito ödemelerini istiyor ve tahmin ettiğiniz gibi uygulamaya bir kere para kaptıran bir daha parasını geri alamıyor.

Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere dolandırıcılar, uygulamayı daha da güvenilir göstermek için CNN Türk'te uygulama ile ilgili reklam yapılmış gibi gösteriyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi görüntüler, son derece kötü kurgulanmış birer montajdan ibaret. Gizmodo, konuyla ilgili olarak Apple'dan yorum talep ettiklerini ifade etse de şu an için şirketten bir açıklama gelmiş değil.

Jungle Runner oyunun yurtdışından ve Türkiye'den bağlanıldığında sunduğu içerikler şu şekilde: