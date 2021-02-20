iOS 14.5’te Zorunlu Abonelik Dolandırıcılığı Bitiyor

Apple, iOS 14.5 Beta 2’de App Store için muazzam bir güncelleme hazırlıyor. Çıktığı ilk günden bu yana iOS tercih eden kullanıcıların en çok sevdikleri şey elit market sistemiydi. Apple iOS 14.5’te App Store kalitesini bir kere daha gösterecek.

Apple zorunlu üyelik ve uygulama içi satın almalar konusunda sert kararıyla geliştiricileri terletebiliyordu. Bununla beraber “deneme üyeliği ve uygulama içi üyelikler” konusunda kullanıcıları dolandıran uygulamalar hala App Store’a sızmayı başarabiliyordu.

iOS 14.5 beta 2 versiyonunda App Store satın alma sayfasında değişiklikler görüntülenmeye başlandı. Premium versiyon uygulamalarda özellikle aylık üyeliklerde kullanıcıları çok ciddi suiistimal eden uygulamalar olduğu biliniyordu ancak Apple’ın bunu ne zaman durduracağı pek kestirilemiyordu. iOS 14.5 her şeyi şeffaflaştıracak bir güncelleme olacak.

Kullanıcılar bir uygulamanın tüm maliyetini görebilecekler

Contrast’ın kurucusu David Barnard Twitter üzerinden bir açıklama yaparak iOS 14.5 beta 2’deki geliştirmeleri 'yeterli değil ama olumlu' olarak değerlendirdi. Yeni eklenen güncelleme ile bir uygulamanın sizden ne kadar ücret alabileceğini göreceksiniz. Örnek vermek gerekirse ücretsiz bir uygulama indirirken, uygulama içi Premium üyelik seçeneğinde firmanın sizden ne kadar ücret talep edebileceği konusunda artık daha uygulamayı indirirken haberiniz olacak.

Fahiş fiyatlara son vermeyi de hedefleyen Apple, özellikle üyelik kapsamı ve subscribe özelliklerini belirtmeyen geliştiricilere de savaş açmış durumda. Duvar kağıdı ya da iOS icon uygulamalarının bir kısmı Premium kullanımlar için haftalık 9.99 Dolar kadar bir ücret alabiliyor. Apple bununda önüne geçmek için artık böyle uygulamaların fiyat politikalarını direkt olarak reddetme kararı aldı. Mantıksız derecede yüksek fiyatlı yahut aylık-haftalık üyelikli abonelikleri artık daha sıkıcı denetleyecek.

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