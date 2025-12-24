Tümü Webekno
iPhone 17 Pro'nun RAM Fiyatı %230 Zamlandı! (iPhone Fiyatlarına da Zam mı Gelecek?)

Yeni bilgilere göre Apple'ın iPhone 17 modellerinde kullandığı RAM'lerin fiyatlarına %230'luk inanılmaz bir zam geldi. Peki bu iPhone'lara da zam mı gelecek demek?

iPhone 17 Pro'nun RAM Fiyatı %230 Zamlandı! (iPhone Fiyatlarına da Zam mı Gelecek?)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyasında yapay zekâ nedeniyle artan talep sonrasında başlayan RAM krizi, birçok ürünü etkilemeye başlamıştı. Bunlardan biri de telefonlardı. Öyle ki RAM fiyatlarının inanılmaz arttığını görmüştük. Şimdi ise dünyanın en büyük telefon üreticilerinden olan Apple’dan bu konuda haberler geldi.

Kore’den gelen bir rapora göre Apple, çok ciddi bir DRAM fiyat artışıyla karşı karşıya kalacka. iPhone 17 serisi gibi cihazlarda kullanılan RAM fiyatlarına %230’lara varan oranda zam gelmiş. Bu zam da şirketin artacak masrafları tüketiciye yansıtmadan ne kadar dayanabileceği yönündeki soru işaretlerini artırıyor.

iPhone fiyatlarına zam gelecek mi?

iph

İddialara göre iPhone 17 Pro modellerinde kullanılan 12 GB’Lık LPDDR5X RAM’in önceki fiyatları ünite başına 25 dolar civarlarındaydı. Ancak son aylarda yaşanan RAM krizi nedeniyle fiyatlar 70 dolar gibi inanılmaz seviyelere çıktı. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi herhangi bir şirketin canını yakacak bir durum.

Apple, normalde bu tarz krizleri firmalar ile fiyatı sabitleyen uzun süreli anlaşmalar yaparak aşmayı başarıyor. Ancak şu anda bir problem var. Söylentilere göre Apple’ın RAM tedarikçileri SK Hynix ve Samsung ile olan anlaşmaları Ocak 2026’da sona erecek. Bu yüzden de yeni bir anlaşma yapılması gerekecek. Yeni anlaşma da tahmin edebileceğiniz gibi 25 dolar üzerinden olmayacak. İddialar, Apple’ın iPhone 18 modellerinde RAM konusunda büyük oranda Samsung’a bağlı kalmak durumunda olacağını da gösteriyor.

Gelelim herkesin aklındaki soruya. iPhone fiyatlarına zam gelecek mi? Şu anda bu konuda konuşmak zor. Çünkü Apple’ın sektörde güçlü bir konumu var. Ayrıca şirketin elinde bir süre yetecek kadar RAM stoğu olduğunu da söyleyebiliriz. Yani kısa vadede zam olmayabilir. Ancak 70 dolarlık fiyat her hâlükârda müşteriye yansıtılabilecek bir miktar. Bu yüzden ilerleyen dönemde iPhone’lara zam yapılma ihtimali bir hayli fazla.

Apple iPhone

