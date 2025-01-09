iPhone, iPad ve Mac'lerle ilgili bir araştırma yapıldı. Bu araştırma, kullanıcıların cihazlarına ne kadar bağlı olduklarını ve kadar değer verdiklerini gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Pazar araştırma kuruluşu CIRP, ABD merkezli teknoloji devi Apple ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma, tüketicilerin Apple ürünlerine ne kadar bağlı olduklarını ve bu cihazlara ne kadar değer verdiklerini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Apple müşterileri, en çok da iPhone'lara güveniyorlar.

CIRP araştırmasına göre iPhone sahiplerinin yüzde 83 gibi çok büyük bir bölümü, kaybolan veya bozulan bir iPhone'u bir veya iki gün içinde ya değiştiriyor ya da tamir ettiriyordu. Katılımcıların yüzde 47'si aynı gün değişim ve onarım yaparken yüzde 96'sı, kayıp veya bozulmuş bir iPhone'un çaresine bir hafta bile beklemeden bakıyordu. Bu da kullanıcıların, iPhone'lara güvendiklerini, cihaza bağlı olduklarını ve alternatif aramadıklarını gözler önüne seriyordu.

Mac ve iPad'lerde de durum pek farklı değil

CIRP tarafından yapılan araştırma, Mac ve iPad'lerde de iPhone'dakine benzer bir durum olduğunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Mac sahiplerinin yüzde 89'luk bölümü, kaybolan veya bozulan dizüstü bilgisayarını yenilemek için bir hafta bile beklemiyordu. Bu oran, iPad sahipleri için yüzde 85 olarak kayıtlara geçti.

Araştırma, tüketicilerin en çok iPhone'lar için hassas olduklarını gözler önüne serdi. Akıllı telefonu sırasıyla Mac'ler ve iPad'ler takip etti. Ancak bu demek olmuyor ki iPad sahipleri cihazlarına değer vermiyor. iPad sahiplerinin sadece yüzde 4'ü, kaybolan veya bozulan bir cihazın çaresine bakmak için bir ay veya daha uzun süre bekleyebileceğini söyledi. Bu oran, iPhone'larda yüzde 1.