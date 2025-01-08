Apple yıllar sonra Siri'yi yenilemeye hazırlanıyor. Peki merakla beklenen yenilik hangi iOS güncellemesinde gelecek?

Apple’ın dijital asistanı Siri ilk kullanıma sunulduğu yıldan bu yana alanının en iyisi konumundaydı ancak yapay zekâların hayatımıza girmesinin ardından uzun süredir rakiplerinin gölgesinde kalmış durumda.

Apple bu durumu düzeltmek için Siri'yi baştan aşağı yenilemeyi planlıyor ve bunun için şirketin planladığı hedef ortaya çıktı.

Siri, iOS 19 ile baştan aşağı değişecek

Nisan ayında yayınlanması beklenen iOS 18.4 güncellemesiyle Siri; ekran farkındalığı, uygulama bazında derinlemesine kontrol ve kullanıcıların kişisel bağlamını daha iyi anlama gibi yeniliklerle donatılacak ancak Apple, daha büyük bir Siri güncellemesi için iOS 19’u beklememiz gerektiğini belirtiyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre iOS 19 ile Siri, “gelişmiş büyük dil modelleri” sayesinde çok daha konuşkan bir hâle gelecek. Bu güncelleme ile birlikte Siri’nin karmaşık istekleri yönetmesini ve kullanıcılarla çok daha doğal bir şekilde diyaloglar gerçekleştirmesi mümkün olacak.

Siri’nin bu devrimsel dönüşümünün bu yıl Haziran ayında yapılacak olan WWDC’de tanıtılması bekleniyor. Mark Gurman’a göre yenilenmiş Siri, 2026’nın bahar aylarında yayınlanacak iOS 19.4 güncellemesinin bir parçası olarak kullanıma sunulacak.

Peki sizin gelecekte Siri'de görmek istediğiniz özellik ve yenilikler neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.