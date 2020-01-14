iPhone SE 2'nin Ekranıyla İlgili Heyecanlandıran Gelişme

iPhone SE 2 ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Yeni gelen bilgilere göre Apple iPhone SE 2'de 5.4 inçlik bir ekran ve Face ID desteği sunmaya karar vermiş durumda. Bu haber, iPhone SE 2'nin tasarım olarak iPhone 8'den ziyade iPhone 11'e benzeyeceğini düşündürüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, her yıl eylül ayında yeni iPhone modellerini duyuruyor. Ancak şirket, geçtiğimiz yıllarda bu çizgisinden çıkarak farklı bir strateji uyguladı ve ara model olarak iPhone SE'yi piyasaya sürdü. Bir süredir Apple'ın, yeni bir ara model üzerinde çalıştığı, bu modelin "iPhone SE 2" olarak isimlendirileceği ifade ediliyor.

Bugüne dek iPhone SE 2 ile ilgili pek çok rapor yayımlandı. Deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz haziran ayında hazırladığı bir raporla iPhone SE 2'nin geleceğini müjdeleyen ilk isim oldu. Kuo, daha sonradan yaptığı açıklamalarla da iPhone SE 2'nin iPhone 8 benzeri olacağını ifade etti. Ayrıca Kuo, yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonun 4.7 inç boyutunda, Touch ID desteğine sahip olacağını, cihazda A13 Bionic işlemcinin kullanılacağını ifade etti.

iPhone SE 2, Face ID ile gelecek

Ortaya çıkan yeni bir rapor ise iPhone SE 2'nin Face ID desteğine sahip olacağını ortaya koyuyor. Çünkü yeni rapora göre iPhone SE 2, TrueDepth kamera modülüne sahip olacak. Ayrıca yine aynı rapora göre iPhone SE 2'nin ekranı 5.4 inç büyüklüğünde olacağını söylüyor. Yani görünen o ki iPhone SE 2, beklenenden daha büyük bir ekrana sahip olacak.

Rapora göre yaklaşmakta olan iPhone SE 2, iPhone 8 baz alınarak geliştirilmiş durumda. Ancak iPhone SE 2, iPhone 8'e göre daha ince çerçevelere sahip olacak. Ayrıca rapor, iPhone SE 2'nin ana kamerasının iPhone 8'e oranla daha büyük olacağını ortaya koyuyor.