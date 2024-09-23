Apple'ın önümüzdeki yıl çıkaracağı 4. nesil iPhone SE'nin biraz daha pahalı olabileceği öne sürüldü. Ayrıca telefonun yapay zekâ özellikleriyle gelebileceği de iddialar arasında.

Yakın zamanda iPhone 16 modellerini bizlerle buluşturan Apple, uygun fiyatlı iPhone modeli SE’yi de yenilemeyı düşünüyor. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre 4. nesil iPhone SE, 2025 başlarında tanıtılabilir.

iPhone SE 4 hakkında son zamanlarda birçok sızıntı görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Revegnus1 isimli sızıntı kaynağına göre cihaz, biraz daha pahalı bir fiyatla çıkış yapabilir.

499 dolar fiyat etiketiyle çıkış yapabilir, Apple Intelligence desteğiyle gelebilir

*iPhone SE 4 muhtemel tasarımı

İddiaya göre Apple, iPhone SE’nin fiyatını 500 dolar altında tutmaya devam etmek istiyor. Ancak yine de %16 civarında bir zam görebiliriz. Öyle ki sızıntı, telefonun 499 dolaradan çıkış yapabileceğini öne sürmüş. Şu anda piyasada bulunan SE 3, 429 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyordu.

Bu zam kararının arkasında birçok iyileştirme görebiliriz. Cihazın tasarımının tamamen yenilenmesini bekliyoruz. Birçok sızıntı, iPhone SE 4’ün iPhone 14 ile benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Face ID, daha modern bir görünüm, 6,1 inçlik iyileştirilmiş ekran, batarya, 48 MP’lik tekli kamera kurulumu, yeni bir çip gibi birçok iyileştirmeyi cihazda göreceğiz.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın telefon hakkında çok dikkat çeken bir iddiası da var. Geçen ay ortaya atılan iddiaya göre iPhone SE 4, Apple Intelligence yapay zekâ özellikleriyle gelebilir. Bu nedenle de başlangıç RAM kapasitesi 8 GB’a çıkabilir.

Ekimde piyasaya sürülecek Apple Intelligence, şu anda sadece iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve tüm iPhone 16 modellerine sunulacak. Yani üst seviye bir modele ihtiyaç var. Yeni SE’de yer alması, yapay zekâ özelliklerine ulaşmak isteyen ancak bütçesi olmayan kullanıcıları çok sevindirecektir. Yapay zekânın yeni SE'ye eklenmesinin, telefonun satışlarını ciddi oranda yükselteceğini de tahmin edebiliriz.