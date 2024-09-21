Gelecek yıl duyurulacak iPhone 17 ailesinin ekranlarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Apple, gelecek yıl ekran kalitesine ciddi anlamda odaklanacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sektör kaynaklarından Ross Young, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecek yıl duyuracağı iPhone 17 serisi telefonlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ross Young tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, gelecek yıl özellikle de ekran kalitesine odaklanacak gibi görünüyor.

iPhone ekranlarının en büyük sıkıntılarından bir tanesi, 60 Hz tazeleme oranı sunuyor olması. Ross Young'a göre bu durum, gelecek yıl itibarıyla tarihe gömülecek. Şirket, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde 120 Hz'lik LTPO OLED paneller kullanacak. Üstelik telefonlar, 1 Hz'ye kadar değişken tazeleme oranlarına destek verecek.

Birkaç yıl önce hayatımıza giren Dynamic Island, bazı modellerde değişebilir

*Daha önce paylaşılan konsept tasarımlar.

Ross Young'ın önce X'te paylaştığı ardından sildiği paylaşıma göre birkaç yıl önce hayatımıza giren Dynamic Island, iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Pro Max modellerinde değişikliğe uğrayacak. Bu bağlamda; bu akıllı telefonlarda ekran altına gömülü Face ID bulunacak. Hâl böyle olunca Dynamic Island, bu modellerde sadece selfie kamerayı içerecek şekilde küçülecek.

Tabii iPhone 17 ailesi için henüz oldukça erken aşamadayız. Neticede iPhone 16 serisi, daha dün itibarıyla mağazalardaki yerini aldı. Şirket, süreç içerisinde fikir değiştirebilir. Kaynaklar, sundukları bilgileri güncelleyebilirler. Bu yüzden burada anlattığımız bilgilerin kesinlik taşımadığını aklınızdan çıkartmayın.