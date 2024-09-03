Apple'ın gelecek yıl satışa sunması beklenen iPhone SE 4, OLED ekranla gelecek.

Apple, dördüncü nesil iPhone SE 4 için hazırlıklarına devam ediyor. Yeni modelle birlikte firma, tarihinde ilk defa tüm iPhone modellerinde OLED ekranlar kullanmış olacak. Bu durumda Apple, uzun süredir birlikte çalıştığı JDI ve Sharp ile yollarını ayırmış olacak.

Apple, 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X ile birlikte OLED ekranlara geçişini başlatmıştı. O zamandan bu yana da firma, amiral gemisi modellerinde kademeli olarak LCD ekranlardan OLED'lere geçiş sürecindeydi. Yeni iPhone SE 4 ile birlikte bu geçiş süreci de tamamlanmış olacak.

OLED paneller için sipariş verildi

Apple'ın yakında çıkacak iPhone SE için Çin'in BOE Technology Group ve Güney Kore'nin LG Display'den OLED ekran siparişleri vermeye başladığı bildirildi. Bu da firmanın geçmişte LCD ekranlar için birlikte çalıştığı iki Japon üretici olan JDI ve Sharp ile olan işbirliğinin de sonu olduğu anlamına geliyor.

Dördüncü nesil iPhone SE, iPhone 14 ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca Touch ID yerine Face ID, USB-C portuna, bir eylem düğmesine, Apple'ın kendi tasarımı olan bir 5G modeme sahip olacak. Cihazın içinde ise Apple'ın A18 işlemcisi yer alacak. Cihazın ekranı da 4,7 inçten 6,06 ince yükseltilecek. Bu modelde 8GB RAM bulunması bekleniyor.

Dördüncü nesil iPhone SE modellerinin gelecek yılın başlarında piyasada olması bekleniyor.